Můj kandidát na slovo roku (a přídavkem i na větu roku)

Dennodenně o dronech slyšíme i čteme ve zpravodajství z napadené Ukrajiny, v posledních týdnech i ve zprávách ze sousedních zemí a také z mezinárodních letišť, jež kvůli dronům omezují starty i přistání dopravních letadel.
Dle definice je to bezpilotní letoun či bezposádkové plavidlo, většinou vojenské. Obvykle je řízeno dálkově rádiem, avšak nejnověji se k tomu užívají i optická vlákna dlouhá desítky kilometrů. Ve válce jsou používány zejména jako levné útočné zbraně s úspěchem ničící drahou bojovou techniku, ale i domy, v nichž spí lidé. Dle použití je tak dron jedním z nejefektivnějších predátorů dneška a jeden slavný se tak i jmenoval: MQ-1 Predator.
|
Noční můra Kremlu aneb Volební kampaň jako pouhý boj o pozornost
Milovníci cizích termínů o nich mluví jako o „game changerech“ moderní války, neboť drony vskutku zásadně změnily její současnou podobu. Den co den se to ukazuje na Ukrajině, i když všímaví pozorovatelé to zaregistrovali už o rok dříve v Náhorním Karabachu, kde levné turecké drony Bayraktar ve službách Ázerbájdžánu prakticky eliminovaly arménskou pozemní armádu.
Drony však změnily i podobu války studené, když jakoby omylem pronikají do cizích vzdušných prostorů nebo „prudí“ v okolí mezinárodních letišť.
A přitom zpočátku byly drony jen vzdušné cíle, na kterých si protiletadlová obrana i stíhací piloti trénovali přesnou mušku. V těch dobách se zrodil i jejich název. Jako první dálkově řízené terče se počátkem 30. let minulého století používaly britské letouny de Havilland DH.82 přezdívané Queen Bee čili včelí královna. Když pak americký námořní důstojník Delmar S. Fahrney zkonstruoval podobný vzdušný terč, pojmenoval ho jinak, avšak podobně: po včelím samečkovi bez žihadla považovaném za budižkničemu, jemuž se anglicky říká drone čili trubec. Pěkně se nám dnes ten trubec vybarvil!
|
Ztracený svět slovníků. Kdy jste naposledy sáhli po encyklopedii?
Mimochodem, už jsme zapomněli, jak před deseti lety Miloš Zeman kudy chodil, tudy hovořil o dronech jakožto novém prvku moderní války, důležitějším než tanky. Zamontoval to dokonce i do svého proslovu na Valném shromáždění OSN v roce 2015. I mezi vojáky to mělo téměř nulový ohlas. Nevím, zda to byla jeho prognostická rutina anebo jasnozřivost, každopádně přiznejme mu, že tak zvaně viděl za roh, přestože to jinak byl dle mého úsudku nejmizernější český prezident vůbec.
Každopádně, drony jsou tu a na rozdíl od trubců z nich jde strach.
P. S. Slíbil jsem ještě kandidáta na větu roku 2025. Poté, co jsem v záchvatu mentálního sebemrskačství zhlédl vyšší počet debat v rámci předvolební kampaně, navrhuju tuto: „Neskákejte mi do řeči, já jsem vás také nepřerušoval(a)!“ V mnoha případech to bylo jediné, co dávalo v debatě smysl.