Stručná zpráva o stavu slov v roce 2025

Jak vyhlíží tato globální přehlídka slov letos? Nejpodstatnější je samozřejmě anglosaská oblast, v níž dominují slova vyhlašovaná lexikografy spojenými se dvěma tradičními univerzitami ze staré dobré Anglie.
Minulý pátek v Cambridgi vyhlásili za slovo roku přídavné jméno „parasocial“ označující subjektivní pocit blízkého vztahu s obdivovanou celebritou, která ovšem o existenci svého parasociálního intimuse nemá ani potuchy. Protože tou celebritou může být i filmová postava nebo kdokoli z virtuálního světa umělé inteligence, bývá to vztah sice poněkud jednostranný, kupodivu však hojně se vyskytující; jinak by se přece nestal slovem roku.
Když se zájmy střetávají aneb Zákon jak karty do pasiánsu
V pondělí pak oxfordští jazykozpytci vyhlásili slovem roku „rage bait“, doslovně návnadu vztekem, prakticky bych spíše řekl „takové pruzení titulkem na síti, nejlépe sociální, až to jednoho rozběsní, a třeba i zareaguje“. Tato volba nebyla nijak akademická, vzešla z hlasování 30 000 účastníků, kteří jí dali přednost před „aura farmingem“ (cílevědomá snaha tvářit se na sociální síti co nejcharizmatičtěji) a „biohackem“ (úsilí co nejvíc sama sebe vylepšit životním stylem, potravinovými doplňky i technologicky). Není divu, že ta slova nevyhrála, v obou případech je to podstatně větší dřina než pouhé pruzení.
Těžko se mi jakožto poválečnému babyboomerovi komentuje volba amerického severu Dictionary.com, který za slovo roku prohlásil oblíbený výraz generace Z: zní 6-7. Čtete dobře: six, seven, tedy šest, sedm. Obsáhlá explikace odborníků začíná všeříkající větou: To je komplikované. 6-7 žádný konkrétní význam nemá, ale… Nelze si v tu chvíli nevzpomenout na vůbec první světové slovo roku vyhlášené v Německu v roce 1971. Znělo „aufmüpfig“ čili vzpurný…
Volba slova roku se ujala též v Rusku, ovšem po putinovsku. Předvýběr portálu Gramota nabízel hned dvanáct typů, mezi nimi limbo, manifestace, zoomer, sigma, vyhoření, slop, na něco si posvítit. Státní tisková agentura TASS pak zrovna v den, kdy v Cambridgi ohlásili slovo parasociální, přinesla zprávu, že Puškinův státní institut ruského jazyka vyhlásil slovem roku poběda čili vítězství.
Rozhodně víc potěší volba slova roku z Japonska: „働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相 – Hataraite, hataraite, hataraite, hataraite, hataraite mairimasu.“ Slibuji, že budu pracovat, pracovat, pracovat, pracovat a pracovat. Pochází od nové premiérky Sanae Takaičiové a žádný komentář to nevyžaduje.
Hořím očekáváním českého slova roku 2025.