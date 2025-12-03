Stručná zpráva o stavu slov v roce 2025

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
Milovníci boxu se už dávno smířili s tím, že mají hned čtyři respektované mistry světa vyhlašované různými rovněž respektovanými boxerskými asociacemi (WBA, WBC, IBF, WBO) a k tomu několik desítek menších mistříčků vyhlašovaných asociacemi spíše pofidérními či regionálními. Slova jsou na tom podobně. Sice na rozdíl od boxerů nemají své mistry světa, ale zato různé respektované lingvistické instituce vyhlašují už pětatřicet let slovo roku.

Jaroslav Veis | foto: Lidovky.cz

Jak vyhlíží tato globální přehlídka slov letos? Nejpodstatnější je samozřejmě anglosaská oblast, v níž dominují slova vyhlašovaná lexikografy spojenými se dvěma tradičními univerzitami ze staré dobré Anglie.

Minulý pátek v Cambridgi vyhlásili za slovo roku přídavné jméno „parasocial“ označující subjektivní pocit blízkého vztahu s obdivovanou celebritou, která ovšem o existenci svého parasociálního intimuse nemá ani potuchy. Protože tou celebritou může být i filmová postava nebo kdokoli z virtuálního světa umělé inteligence, bývá to vztah sice poněkud jednostranný, kupodivu však hojně se vyskytující; jinak by se přece nestal slovem roku.

V pondělí pak oxfordští jazykozpytci vyhlásili slovem roku „rage bait“, doslovně návnadu vztekem, prakticky bych spíše řekl „takové pruzení titulkem na síti, nejlépe sociální, až to jednoho rozběsní, a třeba i zareaguje“. Tato volba nebyla nijak akademická, vzešla z hlasování 30 000 účastníků, kteří jí dali přednost před „aura farmingem“ (cílevědomá snaha tvářit se na sociální síti co nejcharizmatičtěji) a „biohackem“ (úsilí co nejvíc sama sebe vylepšit životním stylem, potravinovými doplňky i technologicky). Není divu, že ta slova nevyhrála, v obou případech je to podstatně větší dřina než pouhé pruzení.

Těžko se mi jakožto poválečnému babyboomerovi komentuje volba amerického severu Dictionary.com, který za slovo roku prohlásil oblíbený výraz generace Z: zní 6-7. Čtete dobře: six, seven, tedy šest, sedm. Obsáhlá explikace odborníků začíná všeříkající větou: To je komplikované. 6-7 žádný konkrétní význam nemá, ale… Nelze si v tu chvíli nevzpomenout na vůbec první světové slovo roku vyhlášené v Německu v roce 1971. Znělo „aufmüpfig“ čili vzpurný…

Volba slova roku se ujala též v Rusku, ovšem po putinovsku. Předvýběr portálu Gramota nabízel hned dvanáct typů, mezi nimi limbo, manifestace, zoomer, sigma, vyhoření, slop, na něco si posvítit. Státní tisková agentura TASS pak zrovna v den, kdy v Cambridgi ohlásili slovo parasociální, přinesla zprávu, že Puškinův státní institut ruského jazyka vyhlásil slovem roku poběda čili vítězství.

Rozhodně víc potěší volba slova roku z Japonska: „働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相 Hataraite, hataraite, hataraite, hataraite, hataraite mairimasu.“ Slibuji, že budu pracovat, pracovat, pracovat, pracovat a pracovat. Pochází od nové premiérky Sanae Takaičiové a žádný komentář to nevyžaduje.

Hořím očekáváním českého slova roku 2025.

