Transformace Šluknova je dobrá zpráva. Kolik podobných lokalit však nadále přehlížíme?

Ocenit je třeba ochotu (předchozí) vlády, kraje i města spojit síly a pokusit se o revitalizaci území, které dlouhá léta patřilo k nejzanedbanějším v regionu. Taková koordinovaná intervence může obyvatelům nabídnout reálnou šanci na stabilní a důstojné bydlení, tedy něco, co se v minulosti nedařilo.
Šluknov je však jen jeden příběh z mnoha. V celé zemi identifikujeme více než šest set sociálně vyloučených lokalit s až 115 tisíci obyvateli, přičemž Ústecký kraj, ale i další dva sociálně problémové kraje, Karlovarský a Moravskoslezský, patří k nejpostiženějším regionům.
|
Zavřené porodnice a prázdné regiony. Pomůže přeshraniční péče?
Je těžké přehlédnout, že pro stát jde o problém, který se dlouhodobě odsouvá. Z pražské perspektivy možná nejsou vidět každodenní dopady, především zhoršující se bydlení, odliv služeb, spirála chudoby, ale několik politických návštěv v terénu rozhodně nestačí.
Nutnost systémové strategie
Některé obce sice odvádějí dobrou práci, ale Česku stále chybí jednotná a dlouhodobě financovaná politika sociálního bydlení a prevence vyloučení. Nestačí řešit „horké“ lokality, když po celé republice vznikají další. Inspirace přitom existuje: ve Španělsku, Estonsku nebo Itálii se osvědčilo kombinovat renovace bydlení s komunitními službami, sociální prací a podporou místní ekonomiky. To jsou kroky, které mají přímý dopad na soudržnost obyvatel.
|
Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují
Transformace Šluknova je určitě pozitivní signál. Ale měl by být začátkem, nikoli výjimkou. Aby se podobné kroky nestaly jednorázovými, je zapotřebí nastavit dlouhodobou a smysluplnou politiku bydlení a sociálního začleňování, která bude cíleně podporovat nejen jednotlivé lokality, ale i prevenci, dostupnost a sociální stabilitu v celé republice. To není úkol pouze jednoho města či kraje, ale národní výzva, kterou nelze odkládat.