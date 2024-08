Šmarda jako Herakles. Co bude dělat s Konečnou?

Pozoruhodná úvaha. Za prvé vede k tomu, že Socdem se musí nějak vyrovnat s KSČM Kateřiny Konečné. Procentní podpora vychází takto: KSČM – 5,7; Socdem – 2,8; Zelení – 2,3. Tudíž odmítne-li Šmarda komunisty, bude integrovat pět procent. S komunisty by integroval jedenáct. Anebo jít cestou krajských koalic s místními partami jako v Pardubicích. Lze to však zopakovat i jinde?

Pak je otázka, co se teď počítá víc. Stranická loga typu Socdem či KSČM? Nebo spíš tváře, osobnosti schopné oslovit voliče? Konečná uspěla v eurovolbách bez vlajky KSČM, získala 115 tisíc preferenčních hlasů. Šmarda je její protipól – drží se víc loga strany než osobních preferencí. Chce-li složit širokou levicovou koalici, jíž by nedominovali komunisté, je to úkol hodný Herakla.