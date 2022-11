Názor

Kandidáti Fischer a Hilšer by měli odstoupit z prezidentského klání a tím prý pomohou kultivovat demokracii. To je nesmysl hodný tvrzení, že komunistická Národní fronta jako svazek povolených stran byl demokratický koncept. Říkají to zejména příznivci generála Pavla, který poslední dobou v kampani vadne.