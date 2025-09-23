Otevřu svůj počítač a v Číně už jsou zvědaví, co zas napíšu

A to nemluvím o sociálních sítích. Vždycky jsem si dávala pozor, abych se na nich neprojevovala jako jedna známá, která byla na Facebooku tak otevřená, až zničila kariéru svého muže. Ucházel se o jakousi manažerskou pozici, ale nevzali ho. Jeden člen přijímací komise mu pak důvěrně poradil, ať svou ženu víc hlídá, když je na internetu. Mají přece stejné příjmení.
Nenápadný půvab socialismu a nečekané vyznání podnikatele
Ne, není snadné žít v šmírovaném světě. Nerada bych to ale dramatizovala víc, než je nutné. Nakonec Bůh přece taky všechno vidí. Takže my, co jsme chodili ještě na náboženství, bychom měli být zvyklí. Já se tedy s Bohem, který mne může pozorovat i pod peřinou, taky nevyrovnávala snadno. Myslím jako dítě. Nejhorší byla zpověď, kterou jsme měli absolvovat tuším ve druhé třídě. Otázka byla, jestli všechno ví jen Bůh, nebo taky pan farář, který sedí v té zpovědní budce za dřevěnou mřížkou. Lze mu něco zamlčet, nebo to pozná?
Před několika lety jsem se o tom bavila s jednou praktikující křesťankou, a ta říkala, že sledování shůry nemůže vadit, když se člověk chová slušně. To bych celkem brala. Jen je třeba mít jasno, co je slušné a co ne, protože některé věci nelze považovat za univerzální. Třeba masturbace se dlouho považovala za neslušnou, ne-li za veliký hřích. Už nepovažuje, aspoň co vím. Zrovna tak víceženství. U nás hřích, jinde norma, ale zase se tam nesmí vepřové, které tady můžeme bez výčitek.
A podobné to může být i s Čínou. Nevím, co ještě toleruje, za co dává černý bod, a co by mohla proti mně zneužít. Někde jsem četla, že u svých lidí sleduje i smrkání. Fakt je, že Číňani dřív nesmrkali moc hezky a na ulicích plivali, což se k jinak vyspělé společnosti usilující v mnoha oborech o světový primát moc nehodí.
Rozdováděná demokracie a proč už nepůjčujeme děti
Tedy ne že by u nás kamery nesledovaly taky kde co. Fakt je, že to může být někdy i užitečné, třeba v případě zločinů nebo když se někdo ztratí. Přemýšlím, jestli by to mohl být dostatečný důvod, abychom si řekli: tak jo, prostě si zvykneme. Švagr Standa na zvyk hodně dal. Když ho bolel zub a všichni ho posílali k zubaři, mínil, že bolest je jen otázka zvyku. Vyhýbat se dolíku v kuchyňské podlaze, když prasklo prkno pod linoleem, bylo podle něj taky jen o zvyk. Standa byl šťastná povaha a třiadevadesátky se dožil s úsměvem.
Taky bych ráda byla šťastná, třeba i šmírovaná. Takže si říkám, že je to jen otázka zvyku.