Vláda tají obsah smlouvy s Vatikánem. Je za tím obava z ostré reakce veřejnosti?

Osmého listopadu 2012 česká vláda, vedená tehdy dvěma bigotními katolíky z ODS a TOP 09, prosadila v noční politické přetahované církevní restituce v nebývale velkorysém rozsahu. I na naše poměry masivní majetkový přesun vyvolaný politickým rozhodnutím. A to především směrem k římskokatolické církvi.

O dva roky později jsem začal pracovat na filmu Ďáblova sbírka, který s naddimenzovaným objemem předání majetku a uměleckých děl organizaci řízené z Vatikánu důrazně polemizuje. Od začátku natáčení filmu o třech hrdinech mezi Hitlerem a Vatikánem s podtitulem „Černá vlastenecká komedie“ jsem věděl, že nemá smysl žádat o podporu Státní fond kinematografie či veřejnoprávní televizi. Nutilo by mě to k sebecenzuře. Práce na filmu se proto protáhly na deset let.

Alespoň jsem v mezičase stačil nastudovat související informace včetně knihy Johna Cornwella Hitlerův papež. Bývalý seminarista v ní viní papeže Pia XII. z nadbíhání nacistům. Včetně neochoty odsoudit hitlerovské zločiny. Takzvaný konkordát s Vatikánem, který přičiněním budoucího papeže etabloval Adolfa Hitlera poprvé jako světového státníka, patří do kategorie nejtemnějších kapitol papežské „neomylnosti“.

Vůdcovu prestiž doma i v cizině posílil fakt, že konkordát byl první významnou mezinárodní smlouvou Hitlerovy vlády a ta ho plně využila ve své propagandě. Papež od smlouvy nikdy neodstoupil, ani přes nacistické běsnění za druhé světové války, ani po vyvraždění Lidic. Konkordát je jedinou smlouvou s nacistickým Německem, která platí dodnes.

Další ďáblův podpis

Takto jsem zakončil svůj film, který v anglickém překladu nese ještě výstižnější název než Ďáblova sbírka: The Devil’s Signature, tedy Ďáblův podpis. A ďáblův podpis je tu zas. A opět za ním stojí diskusi odmítající premiér z řad ODS podporovaný TOP 09.

Jeho vláda s preferencemi nestálejšími než okluzní fronta uvrhává národ do dalšího mezinárodního úvazku. Aniž o něm prozradila pravou podstatu. O diskusi a hledání konsenzu už vůbec nemůže být řeč. Smlouvu ani nenazývá správným, leč Hitlerem patřičně zprofanovaným názvem, tedy jako konkordát.

Jak praví o konkordátu Wikipedie, „římskokatolická církev jeho uzavřením typicky získává privilegované právní postavení mezi ostatními církvemi.“ Což samo o sobě v zemi, která si prošla zkušeností s Římem více než neblahou za husitských bouří i po Bílé hoře, musí vzbudit pobouření.

Nic z toho však premiér Petr Fiala nebere v potaz. Podobně jako když jeho vláda schválila migrační pakt prosazovaný ministrem vnitra, na jehož základě nám může být zvenčí vnucováno až 30 tisíc migrantů ročně, na základě lži o specifické výjimce pro Česko.

V případě konkordátu, který byl mezi ČR a Svatým stolcem podepsán 24. října premiérem a kardinálem Pietrem Parolinim, nikdo lhát nemusel. Smlouva je totiž tajná. A zůstane v režimu utajení minimálně do doby, než o ní začne jednat parlament, kde má premiér stále pohodlnou většinu. Nezbývá než spekulovat.

Pedofily si vyšetříme sami

Podívejme se, jak byly konkordáty dosud s jednotlivými zeměmi uzavírány a co v nich následně způsobily. Odhlédneme-li od toho mezi Hitlerem a Piem XII., který byl kupodivu poměrně transparentní, potom se přijímání závazků vůči náboženskému pidistátečku řídí až nápadně podobnými pravidly.

Jedná se v tichosti, smlouva je prosazována s odkazem na země, které ji již podepsaly, a vytváří se dojem, že nebude-li rychle schválena, vystaví se stát mezinárodní ostudě. Odevzdává se v ní vždy část pravomocí do zahraničí a je jen na schopnostech politických elit, co s církevními právníky za ústupky jejich požadavkům vyhandlují. Většinou nic moc, protože Vatikán již smluv podepsal po světě čtyřiačtyřicet, zatímco dotčená země ho podepisuje poprvé.

Nabízí se otázka – co může Česko konkordátem získat? Určitě další závazek, víc o tajné smlouvě nevíme. Vatikán ale dozajista vydobude poněkud více nad dnešní stav. Opět to víme z již uzavřených smluv s jinými státy. Výčet zisků pro církevní stát je barvitý, obsahuje položky, které by asi vyjma zavilé svíčkové báby potěšily málokoho.

Například neděle jako církevní svátek, kdy mají obchody po vzoru Německa či Polska povinně zavřeno. Utužení restitucí zapovídajících diskusi o užití církevní půdy církví. Ztížená rozvodová řízení dozorovaná z římských vyšších církevních kruhů i nekatolíkům.

Nemožnost danit církevní majetek, naopak možnost vyhýbat se zdanění církevních obchodních iniciativ. Povinné subvencování náboženské výuky ve školách všech stupňů. Prohlášení církevních staveb za památky určené k financovaní státem, včetně provozních nákladů. A lahůdka nakonec: vyšetřování z udání kněžské pedofilie svěřené pouze kněžím bez účasti právních struktur státu.

A až cokoli z toho římským katolíkům podpisem stvrdíme, ozvou se další konfese. Soudy jim budou dávat za pravdu, stejně jako neziskovkám, které se v Německu postavily proti vracení nelegálních migrantů. Proč by pak nemělo Ústředí muslimských obcí požadovat povolení práva šaría, když Vatikán si ve své smlouvě také vydobude specifické zacházení?

Wikipedie této tezi dává za pravdu. „Za trvání Československa konkordát uzavřen nebyl, a to mj. pro nesouhlas prezidenta Masaryka; sjednán byl pouze modus vivendi. Po vzniku České republiky byl konkordát sjednán, ale Sněmovna výraznou většinou zamítla jeho ratifikaci.

Bylo poukazováno, že Česká republika nemá žádný důvod jej uzavírat a že smlouva je plně jednostranná, poskytující výhody pouze církvi, a že tedy jde o zcela jednostranné omezení suverenity.“

Konkordát nelze jednostranně vypovědět, na zrušení se musí shodnout obě strany a jako mezinárodní smlouva má přednost před našimi zákony. Protože konkordát je přece uzavírán navěky jako cokoli, co církev činí. A věří snad někdo tomu, že náš premiér, který dosud zkazil každou smlouvu, do níž se pustil, počínaje tou s majiteli Dolu Turów, poprvé dohodl něco výhodně pro Česko?

Nebo je spíš důvod k obavě, že tento sebeproklamativní poslední svatý demokratické politiky nás bude další dohodou svazovat zákony, podvazovat, kastrovat, upírat lidu moc, nutit nás odevzdat své pravomoci do ciziny a rozhodovat o nás bez nás?

Nelžeme, jen tajíme

Vraťme se ještě zpět k faktu, že smlouva nyní podepsaná premiérem nahrazuje neformální Masarykovo modus vivendi, spolehlivě fungující po celých pětatřicet let naší svobodné republiky. A především k tomu, že ona smlouva je tajná. Proč před občany tajit smlouvu naší demokratické republiky s někým, kdo si o sobě myslí, že je nejvyšší kněz, soudce a zákonodárce, ale také vládce nad zemí, nebem i peklem?

Co je třeba před občany zamlčet? Co je potřeba za zády národa prosadit podobně podle a zákeřně jako nedávno migrační pakt? Možná proto podepsal premiér konkordát potají, že v roce 2003 podobná smlouva pro nepřekonatelné rozpory a odpor veřejnosti padla? Proto se nyní ve Strakovce rozhodlo o nás bez nás?

Proč do budoucna třeba neschvalovat i státní rozpočet ve stavu „tajné“, nikdo by si pak nemohl stěžovat na zadlužení země? Ostatně on už ho takto tajně ministr financí i připravoval…

S premiérem Petrem Fialou nastal nový normál: staré pojmy neplatí, nové postupy tajíme. Na desítky otázek a souvislostí smlouvy s Vatikánem, provázané přímo se stále probíhajícími církevními restitucemi, jsme si zasloužili dostat odpověď ještě před podpisem. Premiér nám to ale škrtem pera upřel.

Nebyl ten Hitler vlastně břídil, když svou politiku v Mein Kampfu tak pěkně transparentně s odkrytými kartami předem všem vykecal? Nebledne dnes před schopnostmi premiéra země, jejíž lid se nechá dobrovolně držet v nevědomosti?

Autor je scénárista a režisér