Moudří starostové dokážou krátkodobé soužití vybalancovat

PRAHA Turistická sezóna je pro starostu nikdy nekončící boj o nastavení rovnováhy mezi obyvateli jeho města či obce a turisty.

Tam, kde většina místních již řadu let profituje z turistického ruchu, je to pochopitelně mnohem snazší. Neboť co chce občan? Aby ho turisté neobtěžovali. A co chce turista? Maximální vstřícnost domorodců k jeho potřebám na zasloužené dovolené.

Moudří starostové a starostky se snaží vybalancovat jejich vzájemné krátkodobé soužití v jedné obci, v jednom městě tak, aby neslo obci finanční prostředky, které ve svém konečném důsledku přinesou zase benefity místním občanům.

Poznávání naší vlasti doznalo za poslední rok ohromný pokrok, který se ale ne vždy setkal s pozitivním ohlasem právě u místních. Uzavřené hranice státu nebo i okresu donutily stovky ba tisíce českých občanů vyrážet na kratší výlety po okolí. Mnohdy byli naprosto nevhodně vybaveni, zejména do horských oblastí, kde svou nezodpovědností zaměstnali členy záchranného systému, ale i obyvatele daného místa.

Takový turistický ruch si asi nepřeje žádný starosta. Zvlášť když se jeho obec potýká s uzavřením veškerých stravovacích zařízení - což ve výsledku znamená i minimum veřejných WC.

Řada obcí řeší ale zcela opačný problém, ráda by na svém území přivítala turisty a zatraktivnila jim jejich pobyt - jenže prozatím kvůli vládním nařízením, zeje prázdnotou.

Jak je vidět, ani v tomto ohledu není práce starosty či starostky snadná. S přibývajícími teplými dny a ubývajícími nakaženými se snad můžeme těšit, že letošní turistická sezóna opět nabude tradičních forem. Že se opět otevřou hotely, penziony nebo lázeňská zařízení a nabídka se tak rovnoměrně rozprostře po celé naší vlasti.

Jedním ze závažných poznatků uplynulé doby, co se turismu týče, je ale i fakt, že se ještě hodně musíme učit o respektu k přírodě, k hodnotám jiných lidí i sobě navzájem. Systémem po mě potopa a já chci do lesa, na hory, k rybníku, tak půjdu, kdyby trakaře padaly a neberu na nic ohled, toho po nás moc nezbude. O poselství našim dětem ani nemluvě.

Buďme prosím ohleduplní, jen tak si krásy naší vlasti užijí i generace našich potomků.