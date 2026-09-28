Vládní poslanci spolu s Piráty schválili ve třetím čtení zákon, který umožňuje městům podmiňovat výkon práce taxikáře přezkoušením z češtiny a místopisu. Piráti tedy původně navrhovali, že by bylo možné skládat i zkoušku z angličtiny.
Ano, je to pěkné, když se šofér dokáže se zákazníkem bavit jeho rodným jazykem a když zná dané město včetně třeba historických památek, jak to může být ve zkouškách z místopisu. Ale nutné to není. V době, kdy existují v mobilech překladače, kdy lze odvoz objednat přes aplikaci (anebo postaru přes dispečink) a kdy řidiči využívají elektronických navigací, je to opravdu, ale opravdu zbytečné.
Jestliže to navrhovatelé této úpravy z hnutí ANO obhajují bezpečností – ať již jde o možnost domluvit se s řidičem či o to, aby nezadával údaje do navigace za jízdy – je to prostě mimo. Stejně jako tvrzení, že se tím zlepší kvalita služeb.
Práce pro berňák a policii
Výsledkem bude jen to, že bude méně taxikářů a budou dražší. Stejně jako je to u regulací dalších profesí. Ostatně navrhovatelé této úpravy, přílepku k jinému zákonu, to sami potvrzují, když kritizují to, že se někde taxikařina stala doménou cizinců ochotných pracovat za nízké výdělky. A tedy si účtovat nízké ceny za jízdu.
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Jejich starosti na mou hlavu. Je taxikaření opravdu to, co nás nejvíc pálí?
Samozřejmě, občas tu jsou problémy s taxikáři a zejména s řidiči pracujícími přes platformy jako Bolt a Uber, kteří se vyhýbají placení daní či pracují na doklady někoho jiného. Jenže to se nevyřeší ani skvělou znalostí češtiny, ani vyprávěním o památkách na cestě či znalostí zkratek. To by měly řešit daňové úřady a policie.
Nám by měli poslanci nechat levné taxi a neregulovat věci, které regulovat není třeba. A zamyslet se nad tím, že se do minulosti opravdu vracet nechceme. Doufejme, že si to uvědomí aspoň senátoři a hodí tenhle návrh poslancům na hlavu.