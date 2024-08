Když je poslancům sněmovna málo. Pěkně do rizika, dámy a pánové

Nedělejte si šprťouchlata ze staré osoby, proč by to jako dělali? To by si jejich voliči přece mohli vyložit tak, že si neváží toho, že je zvolili do té veleslavné Poslanecké sněmovny. Navíc politika se dělá odjakživa ve sněmovně, do Senátu se chodí spíše na výminek, ne? Leda že by šlo o nějaké pětasedmdesátníky či ještě starší, jako byl náš císař pán, zamudrovala by si patrně paní Müllerová.

Dobrý voják by ji možná opravil – Ale dejte pokoj, i mladí čtyřicátníci a čtyřicátnice se tam hrnou, jako že se Josef Švejk jmenuji.

Jedenáct spekulantů

Vážněji, do Senátu na podzim kandiduje skutečně i jedenáct poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem. Což je docela novinka. Skutečnost, že se o místo v horní parlamentní komoře ucházejí mimo jiné i různí bývalí poslanci, není nic nového pod sluncem. Leč fakt, že se do voleb přihlásili i stávající zákonodárci, a zejména v takovém počtu, je docela unikát.

Zajímavostí určitě je, že o pohodlnou židli ve Valdštejnském paláci se šestiletým funkčním obdobím zabojují též čtyři členové poslaneckého klubu hnutí STAN.