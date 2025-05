Ti, kdo usilují o zásadní změnu polistopadového režimu, nemají šanci. Jsou to jen vlhké sny

Tou první je to, co bychom mohli označit jako „zásadní změnu režimu“. Ta se u nás naposledy stala v roce 1989 a od té doby už nikdy. Dokonce ani ústavní rozpad Česko-Slovenska na přelomu let 1992 a 1993 nebyl „změnou režimu“; odehrál se uvnitř téhož ústavně-demokratického režimu.

Zásadní změny režimu nastaly v letech 1918, 1938, 1939, 1945, 1948 a 1989. Toť vše. Můžeme ty režimy nazvat monarchistický (c. a k.), demokratický (první republika), autoritářský zprava (druhá republika), totalitní nacistický (Protektorát), autoritářský zleva (třetí republika), totalitní komunistický; a ústavně demokratický od roku 1989.

O takové zásadní změně režimu je nutné říct natvrdo: o ní se nehlasuje, ale bojuje. A mnozí, kdo jsou pro změnu režimu ochotní zvednout zbraň, musejí vědět, že riskují smrt, že mohou zemřít. Protože je tady vždy dost lidí, kteří zásadní změnu režimu nechtějí, a chtějí režim dosavadní. A budou ho bránit. A to v dobrém či zlém.

Ochrana ústavního režimu

Za změnu režimu bojovali například Gabčík a Kubiš; za změnu od toho totalitního nacistického. Za změnu režimu bojovali i bratři Mašínové; za změnu od toho totalitního komunistického. Na druhé straně, za svůj nacistický režim bojovali němečtí vojáci v květnu 1945. Za režim hnusný, jeden z nejodpornějších v dějinách lidstva. Zemřeli a pokryli ulice Berlína svými těly. Sovětští vojáci bojovali proti nim a tam také padli, za Stalina. Zrůdu srovnatelnou s Hitlerem.

V květnu 1945, ať už Němci nebo Sověti, padli za svou věc. Věřili v ni. Na rozdíl od stoupenců starého režimu v roce 1989, v listopadu 1989, jako byli Milouš Jakeš, Gustav Husák, Miroslav Štěpán, kteří nebyli ochotní bojovat a zemřít za svůj režim. Ani Gorbačov. Naštěstí. Podařilo se je totiž demoralizovat, a ani oni už plně nevěřili ve správnost, legitimitu svého režimu, a to prezidentu USA Ronaldu Reaganovi, papeži Janu Pavlovi II. a mnoha dalším. To bylo dobře, a proto jejich režim padl.

Není-li režim ochoten bojovat a v krajním případě vydláždit ulice a náměstí svých měst těly svých odpůrců, pak padne. V roce 1918 císař a král Karel I., který byl humanista a asi i světec, se rovněž rozhodl nebojovat, zakázal střílet do „svých národů“, a proto přišel o korunu a trůn (ale získal Nebesa).

Na konferenci Občanského institutu v březnu 1992 na téma „Liberalismus konce 20. století“ zakladatel institutu Pavel Bratinka uvedl, parafrázuji: My konzervativci jsme revoluční proti komunismu, nacismu, totalitním režimům, ale loajální vůči režimům ústavním. A na jejich ochranu použijeme sílu. Ve smyslu raději použijeme sílu, než bychom akceptovali ztrátu svobody; změnu režimu od svobody.

Jak u jiné příležitosti (6. června 1984, 40. výročí vylodění v Normandii) řekl Ronald Reagan: „Je zásadní, hluboký morální rozdíl mezi použitím síly pro osvobozování a pro dobývání.“ Takže mluvíme-li o našich podmínkách, pak konzervatismus se také týká konzervace (ochrany) ústavního režimu od roku 1989. V tomto smyslu ti, kdo usilují o zásadní změnu polistopadového režimu, nemají šanci.

Legitimní a nelegitimní změna

Změnu režimu však můžeme chápat v mnohem méně zásadním, triviálním smyslu. Jako přesun pravomocí v rámci ústavního režimu od jedné instituce k jiné; jedna ústavní změnou některé své pravomoci ztratí a jiná získá. Ale protože jde o změny v rámci ústavního režimu, je zavádějící mluvit o změně režimu.

Například, má být režim parlamentní, nebo (polo)prezidentský? Pro obojí jsou dobré důvody; u nás je tradice parlamentní demokracie, ale hypoteticky i (polo)prezidentský systém je vhodný. Nebo otázka: má být volební systém do Poslanecké sněmovny poměrný a do Senátu většinový, anebo to má být opačně?

Toto, a cokoli technicky jiného, pokud se pro to najdou ústavní většiny v obou komorách parlamentu, lze změnit; nelegitimní je však měnit samotný ústavní demokratický režim kombinovaný s doktrínou základních lidských práv a svobod, jež jsou vnímána jako přirozená, tedy daná lidskou přirozeností a předcházející vůli zákonodárce.

Z tohoto důvodu by bylo rovněž nelegitimní opustit systém ústavního soudního přezkumu, zda normy schválené parlamentem, nebo nařízení vydaná exekutivou jsou kompatibilní s Ústavou i s její Listinou lidských práv a svobod. Nelegitimní by také byl jakýkoli pokus měnit Ústavu jiným způsobem, než je jí předepsaný. Byl by nelegitimní a obnášel a přinášel by všechny následky, jež jsem uvedl.

Lituji pouze toho, že když Ústava byla v roce 1992 schválena (a její ústavní Listina práv a svobod o 1,5 roku dříve), nebyla do ní vložena klauzule ve smyslu, že se příštích 50 let nesmí měnit. Aby byla stabilita a politici se naučili hrát podle pravidel a nepodléhali pokušením si je často upravovat ve svůj prospěch.

Naopak, jsem velice rád, že se povedlo dát do Ústavy dvoukomorový parlament, tedy Poslaneckou sněmovnu i Senát. Ten je, vedle Ústavního soudu, pojistkou proti tyranii většiny. Nestačí v jedněch volbách získat většinu do jednokomorového parlamentu a pak čtyři roky svévolně vládnout. Vždy tu bude Senát, částečně zděděný z dob minulých, který může zabránit mnoha zhůvěřilostem.

Takže ti, kdo touží po malém jednokomorovém parlamentu, nemají šanci: na zrušení Senátu by totiž potřebovali ústavní většinu v Senátu. Zásadní změna režimu se u nás neodehraje. Jsou to jen vlhké sny.