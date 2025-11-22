Dobrá zpráva ze Sněmovny: žvanírnu si rozvrátit nedáme!

* Andrej Babiš 17. listopadu na Národní třídu přišel a vyslechl si, co si to dovoluje tam chodit. Tomio Okamura na Národní nešel a vyslechl si, co si to dovoluje tam nepřijít. A Petr Pavel s bezkonkurenčně nejhorší předlistopadovou minulostí z celé aktuální politické špičky na Národní přišel a vyslechl si tam volání „Děkujeme“. Takhle jednoduchá dnes česká politika je.
* Sametový listopad oslavily obě strany politické barikády s podobným citem pro historický detail. Ač bylo ódeesačce Evě Dercoix v té době teprve 7 let a motoristce Gabriele Sedláčkové dokonce jen 4 roky, obě se při studiu učitelství byly bývaly mohly něco dozvědět o tom, co to byly (a jak bily!) červené barety 17. listopadu 1989 na Národní.
* Ačkoliv se oba pánové aktuálně poměřují v tom, kdo z nich dočůrá dál, vše nezadržitelně směřuje k tomu, že prezident Petr Pavel jmenuje premiérem Andreje Babiše. Čímž se zase po čase vrátíme ke stavu, kdy obě hlavy státní exekutivy jsou bývalí členové KSČ. Poprvé po převratu jsme to zažili až v roce 2013 u dvojice Zeman-Rusnok (ten byl tedy „jenom“ kandidátem KSČ), později pak dvakrát u dvojice Zeman-Babiš. V čase oslav listopadu 1989 a konce komunismu je to bizarně symbolické.
* Rozmohl se nám tady takový… - no snad ani ne nešvar, spíš taková blbina. Zvolení poslanci, zejména ti úplně noví, chrlí na sociální sítě videa, jakou mají kancelář, co v ní je za nábytek, jak vypadá poslanecká ubytovna, jak si tam věší obrazy, vaří jídlo v kuchyňce a tak dále. Snad se poslanecká ucha časem unaví, festival banalit a kaleidoskop sektorového nábytku skončí a oni se konečně začnou věnovat něčemu užitečnému.
* V čase vrcholícího sestavování vlády (a po nedávné skoro týdenní dovolené) si premiérský pověřenec Andrej Babiš udělal dvoudenní výjezd na severní Moravu, aby se tam ve školních jídelnách poptal kuchařek, jak se mají. Je to moc hezké, nezapomínat na voliče ani po volbách, ale těžko říci, nakolik oni opravdu ocení, že tu kvůli tomu zůstává o týdny déle ve funkci vláda Petra Fialy v demisi a s nulovou legitimitou.
* Co končící vláda nejvíc vyčítala dosavadní opozici, tedy ANO a SPD? Že zdržovala jednání Sněmovny nekonečným blábolením a svoláváním mimořádných schůzí - s prominutím - ke každému prdu. A dnes? Jenom na poslední schůzi nové Sněmovny vystoupil třeba pirát Zdeněk Hřib čtrnáctkrát a jeho pravá ruka Olga Richterová třináctkrát. A dva týdny po ustavení obměněné dolní komory už ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti svolali mimořádnou schůzi ke střetu zájmů Andreje Babiše, v němž se přitom dotyčný může ocitnout až po svém jmenování premiérem. Tak díkybohu - někteří už se o osud žvanírny začínali trochu bát!
* Emancipaci nezastavíte. U politiků mužů se léta používá trochu lascívní metafora, že „pánové si poměřují pindíky“. Až poslankyně STAN Barbora Urbanová ale pronesla v Partii na Primě metaforu „ono tu nejde o velikost podprsenky“. Až se začnou v politice pindíci poměřovat s podprsenkami, bude v tom teprve pořádný guláš!