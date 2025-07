Údržbáři vystřídají údržbáře. Po volbách nás žádná převratná změna nečeká

Kabinet bude plně zaměstnán operativou a na strategické počiny nebude ani síla, ani čas. Ostatně, viděli jsme to po roce 2021, kdy do Strakovy akademie nakráčela údajně perfektně připravená pětikoalice, a následně trávila víc než rok nicneděláním. Mimochodem, tato perioda vládní nečinnosti zapříčinila absenci podstatných změn, například ve zdravotnictví.

Dva scénáře

Představme si nejprve méně pravděpodobný scénář, současná vládní koalice obhájí sněmovní většinu. Stane se to, co Petr Fiala sliboval, tedy splní všechny sliby z roku 2021, nebo dokonce ty z roku letošního (německé platy)? Nikoli, za prvé, kabinet by byl v takovém případě mnohem slabší a nemohl by v žádné myslitelné konstelaci vládnout ve stejném složení.

Představme si jen situaci, kdy by například Starostové byli jen o fous slabší než Spolu. Nedělal by si Vít Rakušan nárok na premiérskou židli? Ambiciózní je na to dost. Šli by Piráti do vlády znovu i s tím, že by dělali páté kolo u vozu a vždycky by je nakonec přehlasovali? Možná ano, ale sněmovní většina by byla natolik křehká, že slibované reformy zůstanou jen na papíře. Rozpočtové kouzlení by pokračovalo, protože uhranutí zbrojením znamená škrtání ve výdajích na zdravotnictví, školství či vědu, o sociálních programech nemluvě.

Staronová vláda by nedokázala čelit energetické chudobě, bytové nouzi, a není ani schopná nastartovat masivnější ekonomický růst. Fiala by opět přežíval od jedněch voleb k druhým a všechno by sváděl na Babiše s Putinem a možná nově též na Trumpa.

V případě pravděpodobnějšího vítězství ANO by to bylo hodně podobné, zda by premiérem byl Andrej Babiš, nebo někdo jiný, není podstatné. Ať by hnutí ANO vládlo samo menšinově, nebo v koalici s kýmkoli z trojice Motoristé, Stačilo!, SPD, bude pod takovým tlakem médií a veřejnosti, že na nějaká nepopulární (tedy reformní) opatření nikdy nedojde.

Vláda bude připravovat státní rozpočty stejně klopotně jako ta současná a možná teprve od roku 2027 by se vidělo, kdo umí, či neumí sestavovat rozpočty. Nezapomínejme, že do covidu si ANO v rozpočtové politice nevedlo zle.

Zájmy země prioritou

A že ANO a spol. zničí demokracii? Třesky plesky. Pokud bude nová vláda vedena ANO, bude od okamžiku svého vzniku napadána, že chce zničit demokracii bez ohledu na reálné činy. Zcela v duchu paradigmatu jednoho hlavního komentátora: Andrej Babiš nemůže mít nikdy pravdu. Babiš by si jako premiér nemohl dovolit ani fauly, kterých se nonšalantně dopouštěl Petr Fiala, jako je zavírání vybraných webových serverů.

Budete volit ve sněmovních volbách strany vládní koalice, opozice, strany mimo sněmovnu či volit nepůjdete? celkem hlasů: 4660 Vládní koalice 28 %(1295 hlasů) Opoziční strany 57 %(2655 hlasů) Strany mimo sněmovnu 10 %(460 hlasů) Volit nepůjdu 3 %(138 hlasů) Nevím 2 %(112 hlasů)

Proti této vládní většině by stál nejen prezident Petr Pavel plus senátní většina, ale i ostražitá veřejnost. Stále máme nezávislou justici, Ústavní soud, který sestavil Petr Pavel. Zákon o obecném referendu neprojde ani jednou parlamentní komorou, a proto nikdo neuspořádá referendum o vystoupení z čehokoli.

A zahraničněpolitická orientace? V EU si nemají Babiš s Fialou co vyčítat, doma se tváří odbojně, ale v Bruselu se nakonec stanou konformními. Tato hloupá politika bude pokračovat. V NATO snad jistou korekci lze čekat, pětiprocentní závazek, co se týče výdajů na zbrojení, totiž nebudí jen hysterické nadšení jako v naší vládnoucí politické elitě.

Řada západoevropských zemí ho odmítá již dnes a další vědí, jak těžké bude vysvětlit to voličům. Čekejme, že se za výdaji „do NATO“ schovají opravy mostů a silniční infrastruktury či rekonstrukce některých nemocnic. Zkrátka, evropské vlády budou kouzlit, nejen ta naše. Ostatně, přesvědčit voliče o účelnosti zbrojních výdajů bude těžké pro jakoukoli vládu, když daňový poplatník vidí, co a jak armáda nakupuje (polní kuchyně, batohy…).

Naši zemi nečeká po volbách epochální změna ani k lepšímu, ani k horšímu, doufejme, že příští garnitura politiků bude jiná, ne tak sektářská a zájmy země u ní budou prioritou. Současná parta umí jen předvádět rétorická cvičení, proto se nemůžeme pohnout z místa.