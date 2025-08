Dominance „Velké čtyřky“ mezi kraji. Při posledních volbách získala skoro polovinu Sněmovny

Každý poslanec by měl zastupovat zhruba stejně velkou skupinu občanů. Konkrétní počet z celkových 200 mandátů přidělovaných v každém z krajů není předem dán, neodvozuje se totiž primárně z počtu obyvatel, leč z aktuální volební účasti. Ta sice kraj od kraje kolísá, ale i tak zhruba platí, že počet mandátů zkrátka odráží velikost daného kraje co do množství zde žijících osob.

Nárok na zisk mandátů v kraji má každý kandidující subjekt, který celostátně překoná uzavírací klauzule – pětiprocentní, popřípadě nějakou vyšší, platnou pro oficiálně přiznané koalice. Ovšem zdaleka ne všude je k mání bohatá výslužka. Při posledních sněmovních volbách v roce 2021 počet přidělovaných mandátů velmi varioval, od pěti v nejmenším kraji, Karlovarském, po 26 ve Středočeském.

Na sdíleném druhém místě co do velikosti tehdy figurovaly Praha a Jihomoravský kraj s 23 mandáty, na příčce čtvrté pak kraj Moravskoslezský s 22 mandáty. Jde zároveň o jediné čtyři kraje, kde se přiděluje více než dvacet poslaneckých křesel. Za nimi zeje poměrně hluboký příkop – páté místo obsadil Ústecký kraj se čtrnácti mandáty.

A sečteme-li čtyři výše zmíněné „dvacítkové“ kraje, dostaneme číslo 94. Tedy, skoro polovina Poslanecké sněmovny vzešla z této „velké čtyřky“, druhá polovina z ostatních celkem deseti krajů. V roce 2017 se zde přidělilo dokonce 95 mandátů, Praha měla o jeden víc.

Paradox velkých krajů

Přesný počet mandátů, které strany získají v daném kraji neboli volebním obvodu, závisí na řadě faktorů. Význam velikosti kraje si ale lze – pro zjednodušení – ilustrovat i pomocí následujícího příkladu. V kraji, kde se přiděluje 20 křesel, stačí 10 % hlasů na dva mandáty. V kraji, kde se rozděluje pouze 10 poslaneckých míst, je k dobytí dvou mandátů zapotřebí zisku dvaceti procent (reálně může stačit i méně, ale zde jde o názornou ilustraci). Ve velkém kraji se tudíž vyplatí zabojovat třeba i o pomyslné třetí čtvrté místo, poněvadž to může přinést stejně nebo více zástupců dané strany v parlamentu než nějaké těsné vítězství v menším kraji.

A paradoxně, ve velkém kraji se lze do sněmovny dostat i se ziskem pod pět procent, pokud tedy daná strana překročí celostátně pětiprocentní klauzuli. Ve volbách 2006 tak Strana zelených brala mandát v Moravskoslezském kraji, byť ji zde vyjádřilo podporu pouze 4,34 % voličů, kdežto v Libereckém kraji, kde obdržela 9,58 %, ostrouhala. Přidělovalo se zde totiž pouze osm křesel, v Moravskoslezském kraji celkem 23.

Nikoliv náhodou mají největší kraje i letos „královské“ obsazení, tedy o hlasy voličů se zde ucházejí hlavní či populární postavy kandidujících subjektů. Ve Středočeském se jako lídři kandidátek střetnou Robert Plaga (ANO), Martin Kupka (ODS), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), Tomio Okamura (SPD), Jana Bobošíková (Stačilo!) a Filip Turek (Motoristé). Přímo ze středních Čech ovšem pocházejí jen Rakušan a Kupka. Bartoš je Pražák z Jablonce, Plaga je dokonce z Moravy. Nicméně si v době svého působení na ministerstvu školství vydobyl jistou popularitu.

Karel Havlíček, rodák z Českých Budějovic, jenž ve středních Čechách coby tahoun ANO minule i v krajských volbách docela zabodoval, se letos přesunul do Prahy. Tudíž, z hlediska hnutí Andreje Babiše, do jámy lvové. Leč pražská sídliště už pro ANO neznamenají takový úhor jako třeba Vinohrady. A hlavně – Praha je druhý největší volební obvod, kde se prostě vyplatí těžit.

Andrej Babiš povede kandidátku svého hnutí v Moravskoslezském kraji neboli v jedné z jeho bašt, leč zároveň ve „dvacítkovém“ obvodu. Střetne se zde s Kateřinou Konečnou či ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, tedy se dvěma „domorodci“, ovšem druhý jmenovaný si s sebou ponese zátěž bitcoinové kauzy. Ale jako lídr zde vystupuje i hvězda dezinformační scény a rodák z Hradce Králové Jindřich Rajchl (PRO za SPD).

„Parašutista“, nebo radši „domorodec“?

Nicméně Morava je dost háklivá na „náplavu“ nebo „parašutisty“ odjinud. Především ta jižní. Jihomoravský kraj tak uzří souboj dvou „domorodců“, premiéra Petra Fialy s Alenou Schillerovou. Konkurovat jim zde bude třeba rodák ze Zlína Miroslav Ševčík (SPD), sice Moravák, avšak od vedle, z jiného, menšího kraje, ale hlavně fakticky Pražák. Či Daniel Sterzik alias Vidlák za Stačilo!, jenž přišel na tento svět v Sokolově, leč na jižní Moravě farmaří.

Samozřejmě, původ lídra či jeho životní srostlost s daným krajem hrají velkou roli, avšak zejména v případě těch největších nemusejí představovat pravidlo nebo hlavní kritérium. Zde prostě často platí: lepší výrazný či populární „parašutista“ než poněkud fádní „domorodec“. A menší strany pak vůbec těžko hledají nějaké známější tváře, jedno odkud pocházejí. Viz dnes tolik diskutovaný Ota Klempíř, Pražák původem z Kyjova, nyní lídr Motoristů v Plzeňském kraji.

Nejde ale jen o personální dimenzi. I volební kampaň z hlediska koncentrace prostředků často cílí právě tam, kde se nabízí k mání nejvíce křesel. Je to logické a ten, kdo zmíněnou prostou logiku nerespektuje, posléze snadno zapláče nad celkovým výsledkem.

Nicméně diskuse o případném přerýsování volebních obvodů při sněmovních volbách rozhodně dává smysl, byť letos už je na jakékoliv změny dávno pozdě.