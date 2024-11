Varování z voleb v roce 2021: trpaslíci se dávají do pohybu. Kdo pronikne do Sněmovny?

Ponechme teď stranou šance větších hráčů, tedy stran bezpečně nad 5 procenty, i když i tam se to houpe, průzkum od průzkumu. Zajímavější je ale v tuto chvíli pohled na trpaslíky, kteří buď oscilují kolem této kritické hranice, nebo se dokonce krčí jenom kousek nad nulou.

I před posledními volbami v roce 2021 se nejméně rok předem promýšlelo, v jakých sestavách půjdou strany před voliče. Nakonec se pospojovali jen ODS s lidovci a s TOP 09, Piráti se Starosty a Trikolora se Svobodnými a Soukromníky. Třetímu jmenovanému uskupení ani to nepomohlo a propadlo, stejně jako ČSSD, KSČM nebo Přísaha, které šly furiantsky samostatně. Výsledkem byl historicky největší propad volebních hlasů, celkem 1 069 359, tedy celé pětiny. S kýmkoliv dnes mluvíte z této úrovně trpaslíků, dušuje se, že tohle už se nesmí opakovat.

Jaká je realita? Jedenáct měsíců je strašně moc i dost málo. Moc na to, že preference se v tak nízkých číslech mohou výrazně měnit, málo na to, aby se stihlo dojednat funkční spojenectví, vymyslet jeho forma a vyhádat společné kandidátky. A některé projekty už se opravdu dávají do pohybu.

Která z neparlamentních politických stran či hnutí se podle vás příští rok ve volbách dostane do Poslanecké sněmovny? celkem hlasů: 32 Motoristé sobě 14 Přísaha 4 hnutí Stačilo! 11 SOCDEM 1 Zelení 2 PRO 2022 0 jiné 0

Nejjistější pozici má dnes levicová kryptokoalice Stačilo!, kde hlavní hybatel, KSČM, má už i sama poměrně stabilních 5 procent – a to ji dost pravděpodobně posílí zatím dost oscilující ČSSD. Na opačné straně spektra naopak Okamurova SPD asi jen otevře své kandidátky jednotlivcům z Trikolory, PRO, možná i Svobodných, i když ti pokukují spíše po Motoristech. A právě Motoristy sobě a Šlachtovu Přísahu čeká asi nejtěžší dilema. Dvě podobně silná uskupení nerisknou jít samostatně, ale netroufnou si ani na koalici, jež by musela dostat 8 procent: tak kdo z nich ustoupí a upozadí svou značku?

To jsou právě dvě největší slabiny podobných projektů. 1/ Najít vhodnou formu, jež by nebránila přítoku peněz za hlasy a mandáty do stranické pokladny, a přitom nebyla napadnutelná u soudu jako skrytá koalice. 2/ Potlačit ega všech malých Napoleonků, aby to neskončilo zase jako posledně.