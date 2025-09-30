Není to finále Wimbledonu. Ani Babiš, ani Fiala nemusejí získat premiérský post

O Andreji Babišovi se už píše delší čas, že to nemá jisté. Ano, už hovořil s prezidentem Petrem Pavlem a slíbil mu, že svůj střet zájmů v případě potřeby vyřeší v souladu s tuzemskými i evropskými právními normami. Jenže jestli se to opravdu stane, nikdo neví. Čtení legislativy a judikatury soudů může být diametrálně odlišné mezi Babišovými právníky a ostatními vykladači práva, nehledě k tomu, že někteří právníci už předem vyhlašují, že Andrej Babiš musí Agrofert prodat, jinak se premiérem nikdy stát nemůže.
|
Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO
Situaci Babišovi navíc komplikuje kauza Čapí hnízdo, v níž soudce Šott podnikne první kroky hned po volbách, kdy požádá novou sněmovnu o Babišovo vydání. Nevíme, kdy padne rozsudek a zda nás nečeká ještě nějaké dokazování, nicméně oba tyto faktory mluví pro to, aby se premiérem stal někdo jiný, například Karel Havlíček.
Ten by byl mnohem přijatelnější i pro ostatní politické strany. Samozřejmě bude záležet na poměru sil v nové sněmovně a přístupu ostatních stran, nicméně nějaké veliké zdržování z důvodu osobních ambicí by si šéf ANO dovolit nemohl.
|
Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy
Čas zúčtování
Na druhé straně je situace, řečeno se Stanislavem Grossem, křišťálově čistá. Opravdu? Petr Fiala bude i po volbách šéfem nejsilnějšího z uskupení, která tvořila vládu. Piráti ani Starostové Spolu nepřeskočí. Fiala je navíc politikem s premiérskými zkušenostmi a to je výhoda i nevýhoda, protože volby mohou dopadnout všelijak. I kdyby nakrásně strany současné vlády plus Piráti měli oněch 101 hlasů, Fiala být premiérem také nemusí.
Za prvé, jsou tu voliči a jejich preferenční hlasy, není úplně nepravděpodobné, že například ministr financí Zbyněk Stanjura už po volbách nebude poslancem. Nevíme také, kolik lidovců na Moravě přeskáče na kandidátkách reprezentanty ODS a jak silné (slabé) budou jednotlivé členské strany Spolu. Nějaká inventura nebo zúčtování Spolu po volbách čeká a jen těžko si lze představit, že nejsilnější frakce, tedy občanští demokraté, budou vrnět blahem nad nějakým stranickým Waterloo.
|
Fialovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ Premiér se dostává do pozice odmítače výsledku voleb
Vše nasvědčuje tomu, že ani koaliční partneři nebudou po volbách natolik povolní, aby připustili věrnou kopii současné vlády na další čtyři roky. Piráti nechtějí Stanjuru a těžko si představit, že by vydýchali kariéristického odpadlíka Jana Lipavského na postu ministra zahraničí. Starostové s pravděpodobností hraničící s jistotou budou mít po volbách nového předsedu a u něj též nelze žádat bezmeznou lásku k Fialovi. Kromě konkrétních požadavků budoucích koaličních stran, jež budou též vyhlašovat, koho nechtějí, bude muset premiér vyhovět či nevyhovět i těm, kteří naopak o místa usilují. Těžko si třeba představit, jak se Vlastimil Válek sápe na místo ministra zdravotnictví a Piráti a Starostové tomu tleskají. Dokázal by ho Petr Fiala vůbec odmítnout?
Vzpomeňme si, že architektem současné koaliční vlády není Petr Fiala, ale Pavel Blažek, on toho vyjednal nejvíc. A že ho Petr Fiala nepotřebuje, když na Hradě nesedí Miloš Zeman? Cha, cha. Už vidíme Piráty a Starosty, jak zbožně odezírají ze rtů předsedovi ODS a podřizují se bez námitek jeho přáním. Zkrátka je téměř vyloučené, aby nová Fialova vláda byla kopií té staré. Bude nutně revidována a to výrazně. Už jen proto, že nebude disponovat většinou 108 hlasů.
Nové silové poměry
Když už i oddaní obdivovatelé Petra Fialy připouštějí, že vládu jako sbor ministrů fakticky neřídil, nelze se vyhnout otázce, zda by kabinet neměl vést někdo, kdo bude schopen ministry úkolovat a kontrolovat, případně je i vyhazovat, bude-li třeba. Může se stát, že ODS Petru Fialovi pěkně poděkuje za vykonanou práci a za premiéra si vybere někoho jiného, třeba Martina Kupku. Ten nepůsobí zdaleka takové kontroverze, mohl by získat trochu víc popularity a především by narušil směšnohrdinný brnocentrismus Fialova podučitelského klanu.
Není vůbec jisté, že jako voliči uděláme z šéfa nejsilnější strany premiéra, ale to je v pořádku, jen to nezní tak marketingově lákavě. Bylo by též záhodno, aby se do nového kabinetu promítly nové silové poměry. V neposlední řadě by bylo v zájmu celé společnosti, aby nový kabinet, ať už ho povede kdokoli, nekašlal na ty, kteří volili protivnou stranu (tedy tu, která prohraje), žádní voliči nejsou podlidé.