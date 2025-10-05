Volební glosář: Škůdci na Hradě, masakr v Okamurově partě i zabíjačka v ODS

Kamberský Volte nejméně prolhaného
Pátek 13.41: Nevíte, koho volit? Současná politická teorie přichází s překvapivým zjištěním: volte toho, komu nejvíc věříte! V našem případě tedy spíš toho, koho považujete za nejméně prolhaného. Skutečná síla politika se vždy ukáže v nečekaných zkouškách, jako byl třeba covid nebo energetická krize, a na to sebelépe napsaný program nebo sebelepší vystupování v televizi nikoho nepřipraví. Do čela státu vyberte někoho, koho považujete za alespoň elementárně věrohodného a kdo neslibuje věci, které jsou vám vyloženě proti srsti. To ke kompetentnímu rozhodnutí naprosto stačí.
Zvěřina Tohle smrdí rasovými teoriemi
Pátek 14.30: Škoda, že Piráti nevyhrajou volby. Člověk by se královsky bavil, kdyby chtěli prosadit jeden ze svých nejhloupějších nápadů „68krát vyšší daň z nemovitosti pro Rusy“. Za prvé je to ukázka právního nihilismu, danit někoho podle národnosti, jak mu ji chcete dokázat? To, že má někdo ruské občanství, neznamená, že je Rus. A co ti, kteří k nám utekli před Putinem? Tohle smrdí rasovými teoriemi.
ONLINE: Výsledky voleb 2025 očima komentátorů webu Lidovky.cz
Sedlák Ledabylý prezident. A co na to Macinka?
Pátek 18.21: Koaliční potenciál Motoristů zřejmě není nekonečný. Zdá se, že jejich lídr Petr Macinka si nebude ochotný sednout k případným povolebním vyjednáváním s kýmkoliv, když už i na voliče vytáhl přísný metr. Nemělo by jim prý dělat potíže vzít si na sebe kvůli volbám hodobóžovou košili. Cestu k možné koalici s Motoristy si tak zjevně zavřel lídr Starostů Vít Rakušan, který přišel volit v roláku. Co si asi tak Macinka může myslet o ledabylosti prezidenta Petra Pavla, který se ke svátku demokracie dostavil v košili, na které měl jeden knoflíček u límečku zapnutý a druhý rozepnutý.
Neff Masakr v Okamurově partě
Sobota 8.33: Volby budou zřejmě ještě víc než posledně o kroužkování. Masakr bude v Okamurově partě. Tam se ukáže, který se zúčastněných géniů má za sebou oddanější ovečky, oddané a taky inteligentní, aby pochopily, co je to namalovat kolečko a dokázaly počítat do čtyřech (ne do pěti, pozor, nepoplést).
Hudema Návrat do tábora míru
Sobota 9.10: Komunistka Kateřina Konečná včera odvolila a prohlásila, že volby jsou důležité v tom, že si myslí, že by se z České republiky měla stát znovu mírová země. Zřejmě si vzpomněla, že jsme kdysi žili v táboře míru a plánovali poslat tanky na Paříž. Pamatujete si mupy mup?
Hudema První vyhrání z kapsy vyhání?
Sobota 11.00: V pátek byla volební účast slušná, dnes uvidíme. Politici vyzvali k účasti ve volbách. „Chtěl jsem poprosit naše voliče, aby neměli pocit, že jsme vyhráli. Můžeme i prohrát. Prosím, aby přišli k volbám a aby nás podpořili,“ vyzval voliče Andrej Babiš z ANO. Opravdu totiž hrozí, že někteří jeho voliči v domnění jistého výsledku zůstanou doma a on bude mít problém sestavit vládu, jakou by chtěl. A to se politici z ANO před volbami tak rádi chlubili, jak jsou na tom v průzkumech dobře.
Zvěřina Plebs si nezavolí
Sobota 12.27: Zdá se, že legendární hláška Markéty Pekarové Adamové „To nemáte na iPhone?“ získala nový rozměr. Digitální informační agentura na sítích oznamuje: „Upřesňujeme, že problémy s registrací jsou nyní pouze na (telefonech s operačním systémem) Android, na iOS registrace fungují.“ Takže plebs, který nemá na iPhone, si nezavolí.
Korecký Vyhlížíme povolební coming out
Sobota 12.48: Nejistota zavládla v řadách českých konzerv, když ústřední volební lídr Motoristů sobě Filip Turek překvapivě na otázku, zda podporuje zavedení manželství pro všechny, odpověděl, že ano. Možná je všechno trochu jinak - třeba jsou silné motory, sbírka nacistické veteše i údajné týrání partnerky jen zástěrkou něžné, romantické, umělecky založené a roztomile zaoblené, nikoli hranaté duše. Napjatě vyhlížíme povolební coming out.
Petráček Pražský hrad napadli škůdci
Sobota 13.46: Chcete jednu dobrou zprávu těsně předtím, než začnou nabíhat neurotizující čísla výsledků voleb? Tady je. Na webu se dočítáme, že Pražský hrad napadli škůdci. Ale pozor, ochrana bdí a nasadila proti nim komando berušek a ty se škůdci (červci, kteří napadli pokojové rostliny v Oranžerii) zatočí. V době, kdy leckdo vidí za každým škůdcem ruské drony či „ruské šváby“, zatímco jiný může za komandem hmyzu vidět „amerického brouka“ (mandelinku bramborovou), je to skutečně dobrá a uklidňující zpráva. Važme si jí.
Zvěřina Kolik padne předsedů?
Sobota 14.56: Kdo bude první následovník Martina Mesršmída? Zatím je to pohoda, politici netuší, jak jsou na tom, sečtený je zlomek hlasů a tak se mohou stále opájet vidinou vítězství. Šéf Digitální a informační agentury nabídl svou funkci kolem poledne. V kolik to „zabalí“ někdo z předsedů stran?
Sedlák Kde udělali soudruzi chybu?
Sobota 15.15: Ten červený, někdo by jízlivě řekl komunistický, sloupeček hlasů pro hnutí Stačilo! byl po sečtení bezmála deseti procent voličských hlasů kriticky nízký. Ani ne pět procent. Přitom se vždy počítá s tím, že hlasy pro ty protestní subjekty přicházejí hned na začátku. Co nezískají teď, sotva doženou v závěru ve velkých městech. Že by soudruzi ze Stačilo! udělali někde chybu?
Kamberský Vítězem voleb jsou voliči
Sobota 15.30: Známe šampiona! Jednoznačným vítězem je letos, odpusťte jemný patos, domácí volič. Účast okolo sedmdesáti procent by byla nejvyšší v tomto tisíciletí, nejvyšší za čtvrt století. Na 96.79% z prvních svobodných voleb v roce 1990 se už nikdy nedostaneme, ale volební účast, která poslední čtyři volby nepřetržitě roste, je jednoznačně dobrou zprávou. Možná jsou všechny ty internety, instáče a „tikťaky“ přece jenom k něčemu dobré!
Hudema Štáby se uzavřely před novináři
Sobota 15.35: Soukromá akce? Stačilo! nepustilo do svého štábu novináře z některých médií. Zdůvodnění bylo, že je to soukromá akce. To samé udělalo hnutí SPD. Je to správné? Ano, sledování sčítání hlasů je každého soukromá záležitost, ale pokud chci být třeba ve vládě, je docela dobré strpět trochu nepohodlí a nechat novináře informovat veřejnost o tom, jak vidím výsledky voleb a co chci dělat. I když budu čelit nepříjemným otázkám. Pokud chci ale stále jen hudrat v opozici a obviňovat „mainstreamová“ či „liberální“ média, že jsou na mně zlá a nevšímají si mně, je to vlastně docela dobrá taktika.
Kamberský Protestní hlasy se přelily k Babišovi
Sobota 15.48: Zdá se, že personifikace voleb - zejména v TV debatách – na duel Fiala vs. Babiš přinesla své ovoce. Z velmi nízkých (oproti průzkumům) výsledků SPD a Stačilo! je zjevné, že protestní hlasy se přelily od levého i pravého extrému k přeci jen středovějšímu Babišovi. Za to by mu vlastně mohli i voliči vládních stran poděkovat, jakkoli teď bezpochyby zklamání vylučuje jakoukoli chladnou analýzu.
Sedlák Na Střížkově šlo opravdu o život
Sobota 16.09: Kdyby to nebylo smutné, bylo by to legrační. Že „teď jde o všechno“, tvrdila ve své kampani koalice Spolu. V kampani se toho namluví, přitom všichni víme, že dokud nejde o život, jde o ho...ubeles. Nakonec někomu ale přece jen šlo o život a dopadlo to špatně. Policie informovala, že nejzávažnějším incidentem během voleb byl dnešní tragický skok muže z okna budovy na pražském Střížkově, v níž se nacházela volební místnost. Zraněním muž na místě podlehl. Holt první oběť letošních voleb. Bohužel nepolitická.
Zvěřina Babiš nebude řídit ze zadního sedadla
Sobota 16.27: Je otázka, jestli se Babiš vypořádá se střetem zájmu a jak se vypořádá s Čapím hnízdem. Premiérem ale být rozhodně chce. Nedovede si představit, že by dělal „béčko“, že by řídil ze zadního sedadla. Je to manažer, potřebuje dávat rozkazy. Neumím si představit, že by se upozadil třeba na úkor Karla Havlíčka.
Zvěřina V ODS bude zabíjačka
Sobota 16.37: Pokud Petr Fiala nezvítězí, a zatím to nevypadá, že by zvítězil, tak bude v ODS zabíjačka. Tohle patří k normálnímu procesu.
Hudema Opravdu mají Piráti co slavit?
Sobota 17.09: Piráti mohutně slaví a doufají, že předhoní SPD. Vypadá, že jejich kampaň přece jen zabrala. Nicméně nebyla ta minulá téměř prohra lepší, když to vedlo k účasti ve vládě? V politice je důležité prosazení programu a moc, ne jen procenta ve volbách.
Hudema Babiš je bohatá nevěsta
Sobota 18.33: SPD by prý podpořilo menšinovou vládu Andreje Babiše, pravil místopředseda SPD Radim Fiala. Nicméně Tomio Okamura, šéf SPD, chce být stále ve vládě. Problém je jen v tom, že Babiš možná nebude SPD do vládního holportu vůbec potřebovat. Už se mu hlásí jiní nápadníci. Podpořili by ho Motoristé a také možná část ODS. Babiš měl ve volbách větší úspěch, než sám čekal a teď je prostě bohatá nevěsta.
Petráček Utrpí pověst Zemana jako prognostika
Sobota 18.57: Některé výroky získají šmrnc až s odstupem. Někdy i krátkým. Včera jsme tu citovali Miloše Zemana, když řekl: „Jestliže jsem se rozhodl podpořit sociální demokracii, udělal jsem to jako poděkování za to, že přijala rozhodnutí, které jí, řekněme, zabránilo v tom, aby se opět stala mimoparlamentní stranou.“ Uplynulo 24 hodin a naděje, že náruč Stačilo! zachrání Socdem před mimoparlamentní opozicí, zmizela jako pára nad hrncem. Utrpí tím pověst Miloše Zemana jako prognostika? Toť otázka.
Hudema Změnu slibuje strana včerejška
Sobota 19.31: „Voliči dali jasně najevo, že chtějí změnu,“ okomentoval částečné výsledky voleb předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Popravdě, jde o to jakou změnu. Rozhodně ne směrem dopředu. Motoristé jsou spíše stranou včerejška a jejich voliči dali víc než co jiného najevo, že si tak trochu přejí návrat do minulosti. Ostatně, ne nadarmo je patronem Motoristů exprezident Václav Klaus, který mentálně uvázl v devadesátých letech minulého století.
Kamberský Přeskákaný Stanjura
Sobota 20.04: Ministr financí a druhý nejmocnější muž ODS Zbyněk Stanjura se poroučí nejen z vlády, ale i ze sněmovny. Nikoli kvůli špatným výsledkům celé kandidátky Spolu, ale protože jej coby jedničku kandidátky přeskákali jiní čtyři poslanci a poslankyně. Po vynuceném odchodu Pavla „Bitcoin“ Blažka jde o pád dalšího klíčového sloupu vedení současné ODS. Kromě skládání nové vlády bude přepřahání v ODS asi nejzajímavější politický proces.