Americký stát Utah má jen tři a půl milionu obyvatel. Zhruba šedesát procent z nich se hlásí k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jsou známí také jako mormoni. V minulosti byl jejich podíl ještě vyšší. Svérázné náboženství vzniklo na začátku devatenáctého století jako hodně freestylová odnož křesťanství. Jeho věřící přikládají velkou důležitost rodokmenům. Nechávají totiž zpětně pokřtít své dávno zesnulé předky. Potřebují je k tomu znát.
Proto jsou v genealogii opravdu dobří. V sedmdesátých letech dvacátého století vznikla z mormonských záznamů velká vědecká databáze. Dnes obsahuje záznamy o příbuzenských vztazích jedenácti milionů lidí. Dají se propojit se všelijakými zdravotními údaji.
Data jsou oblíbená mezi badatelskými týmy zkoumajícími všechno možné. Jednu z těchto skupin vedl James Baldwin-Brown z Utažské univerzity. Se svými spolupracovníky v datech nejspíš našel první důkaz o existenci tzv. sobeckého chromozomu Y u našeho druhu.
Poprvé u octomilek
Většina samců nás, savců, nese ve svých buňkách kombinaci pohlavních chromozomů XY. Do spermií by se měly spravedlivě rozdělovat v poměru jedna ku jedné. Po doplnění dalším chromozomem X z vajíčka tak vzniká samičí kombinace XX nebo samčí XY. Bez jiných vlivů by měl být výsledný poměr samců a samiček opět půl na půl. Je to férové uspořádání. Všechny geny na pohlavních chromozomech mají stejné šance, že se dostanou do další generace.
Evoluce je ale plná konfliktů. Geny se možná obvykle chovají jako poctiví týmoví hráči. Dělají to ale z donucení. Daleko bližší je jim podvádění. Kdyby mohly, cinkly by losovačku ve svůj prospěch.
Občas se jim to povede. Pokud takhle uspěje nějaký úsek DNA na pohlavním chromozomu, může na svět přicházet víc samečků než samiček, případně naopak. První důkaz o podobném zkreslení zaregistroval už v roce 1928 ruský genetik Sergej Gershenson.
Zkoumal mouchu octomilku Drosophila obscura. Její sobecký chromozom X způsobuje přebytek samic. U octomilek funguje určení pohlaví jinak než u savců. Podstata genetického podvodu je však velmi podobná.
Hrozba vymření
Gershenson si všiml, že co je výhodné pro sobecký chromozom, může být nevýhodné pro samotné mouchy. Pokud se v jejich populaci vyskytne, hrozí jí vymření. Ostatní geny by se měly sobeckému chromozomu snažit v jeho jednání zabránit. Proto je jev vzácný. I tak ho vědci časem odhalili ještě u dalších druhů. U savců má logicky větší sklon k sobectví samčí chromozom Y.
Zkreslení při určení pohlaví by se aspoň teoreticky mohlo vyskytovat i u lidí. Lidské rodiny jsou však málo početné. Existenci sobeckých chromozomů je proto těžké prokázat.
I když má někdo třeba pět nebo šest chlapců v řadě, pravděpodobnost, že se to stane náhodou, je pořád vcelku vysoká. Baldwin-Brown a jeho spolupracovníci ovšem našli rodinu, v níž se rodí kluků přece jen moc.
Prohledali přitom jen část utažské databáze. Místo celých jedenácti milionů lidí zkoumali záznamy asi 76 tisíc z nich. V podezřelém rodu žilo během sedmi generací celkem 33 mužů. Zplodili 89 dětí. Šedesát z nich byli chlapci, 29 dívky.
Vyhovuje to přísným statistickým požadavkům. Pravděpodobnost, aby taková odchylka vznikla náhodou, je příliš malá. Objev má ale háček.
Databáze je anonymní. Vědci nemohou rodinu kontaktovat a dědičnou informaci mužů prozkoumat. Lidský sobecký chromozom Y tak zůstává zahalený tajemstvím. Mormonská posedlost rodokmeny nás ale poprvé přivedla na jeho stopu.