V parlamentu chybí levice, ale ta nekomunistická. V Socdem se ozývají hlasy proti spolupráci se Stačilo!

Nedávno se objevila ve veřejném prostoru výzva několika významných členů členů exČSSD, nyní Socdem (podepsali ji například např. Rouček, Tominová, Dienstbier, Votava a další), kteří se rázně postavili proti tomu, aby jejich strana kandidovala v rámci zmíněného projektu Stačilo!.

Tato reakce vychází z obav, že takové spojení by mohlo rozmělnit identitu nejstarší zdejší doposud fungující strany, založené již roku 1878. A vzdálit ji jejím sociálně demokratickým nekomunistickým ideálům. V koalici vadí zejména komunisté, kteří sociálně demokratické dědečky a pradědečky některých dnešních členů a členek věznili a některé dokonce i popravili.

Jistě, píšeme rok 2025, nikoliv 1950, nicméně některé křivdy trvají po generace. Paradoxně zatímco část lidovců (ne všichni, buďme fér) roky spoluvládli s komunisty v rámci tzv. Národní fronty, mnozí socdemáci bručeli v base či byli nucení emigrovat. Jistě, svět byl a je složitý, takže i část méně morálně pevných „socanů“ kolaborovala s komunisty. Tudíž výše citovaný kritický „protispojovací hlas“ není jen kritikou možného předvolebního postupu, ale i apelem na odpovědnost vůči historii strany a jejím hodnotám.

Prázdný marketing

V této době, kdy politika často sklouzává k prázdnému marketingu, je třeba se znovu zamyslet nad tím, co znamená být věrný svým ideálům. Je snadné podlehnout krátkodobým řešením, která slibují rychlé výsledky, a spojení se Stačilo! by patrně sociálním demokratům přineslo pár křesel v Poslanecké sněmovně. Avšak mnohem těžší je udržet směr, který je etický a dlouhodobě smysluplný.

Demokracie přece není jen a pouze otázkou volebních výsledků. Je to především otázka služby. Politická strana, která ztrácí spojení s občany a s jejich každodenními starostmi, přestává být stranou demokratickou v tom pravém slova smyslu.

V tom možno vidět jádro současné krize Socdem. Ztrátu vazby na reálné potřeby lidí a na hlubší smysl politiky jako prostoru pro dialog a následné hledání řešení.

Socdem má bohatou historii, kterou nesmí zradit. Patetičtěji napsáno - má odpovědnost nejen vůči svým členům, ale i vůči celé společnosti, která stále potřebuje sociálně demokratické hodnoty.

Pokud něco a někdo v dnešní dolní komoře českého parlamentu chybí, tak je to právě sociální demokracie a nekomunistická levice.

Ve Stačilo! jim to také bublá

Navíc aktuálně to vře i v samotném hnutí Stačilo!, které zamítlo spolupráci s Paroubkovou ČSSD, se kterou ještě mj. v krajských volbách úzce kooperovalo.

Pozor, ČSSD zde znamená Česká suverenita sociální demokracie. Ergo kladívko, že jde o parazitování na původním názvu ČSSD, je jasné asi každému, s výjimkou českých soudů.

A aby to bylo ještě zajímavější, tak vstup Paroubkovy ČSSD do koalice zakázala nikoliv KSČM, ale dnes malinká stranička ČSNS. Inu, kdyby staří národní socialisté z roku 1948 věděli, s kým půjdou jejich pravnuci do předvolební koalice, tak by asi neměli klidné spaní.

Politika, stejně jako život, je o zodpovědnosti. Největší výzvy nejsou ty, které přicházejí zvnějšku, ale ty, které se rodí uvnitř nás. Věřme, že pokud se Socdem dokáže vrátit k sobě samé, k svým tradičním hodnotám a svému demokratickému nekomunistickému poslání, může být opět silnou politickou stranou.

Sečteno - za mě tedy s komunisty ze Stačilo! se určitě předvolebně nespojovat!

Autor v minulosti kandidoval za Socdem/ČSSD do různých zastupitelských sborů