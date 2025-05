Předsedkyně strany Jana Maláčová rozehrála velkou partii na několika šachovnicích. Řečeno s Cimrmany, klidně se jí může stát, že zcela rozhozena hrozícím šachem ohlásí tah na G12, čímž by se stejně jako slavný Capablanca mohla ocitnout v autu. Ale popořádku.

Když se loni v říjnu stala předsedkyní SOCDEM, tak nějak se počítalo, že se dohodnou s lídryní Stačilo! Kateřinou Konečnou na vytvoření společných kandidátek.

Jenže po sáhodlouhých týdnech vyjednávání z toho nebylo nic. Komunisté a další představitelé sdružení ve Stačilo! totiž přepínali strunu požadavky na vystoupení z EU či z NATO. V únoru tak Maláčová zničehonic ohlásila, že jednání ukončuje.

Tou dobou už ovšem šéfka sociálních demokratů vedla paralelní jednání s Andrejem Babišem o společných kandidátkách s hnutím ANO. Babiš si od toho sliboval, že by ve volbách mohl získat hlasy pár desítek tisíc voličů SOCDEM, které by při jejich samostatné kandidatuře a číslech, která se v průzkumech pohybují okolo tří procent, na podzim propadly. Maláčová by tímto krokem zajistila své straně téměř jistotu návratu do Sněmovny.

Bude z toho něco?

Jenže čím dál více se zdá, že ani z tohoto paktu nic nebude. V SOCDEM existuje skupina lidí a pár výrazných jedinců, kteří by proti spojování s Babišem brojili za všech okolností. Pokud by však šlo o koalici, ve které by na kandidátkách ANO v jednotlivých krajích byli čtyři či pět socialistů, strana by většinově spojení podpořila.

Maláčová údajně věřila, že by tomu tak bylo i v případě, že by byli v každém regionu na kandidátce sociální demokraté dva, o čemž se také mluvilo. Jenže o tom prý Babiš nechce ani slyšet. Hnutí ANO si prý nechalo udělat interní průzkumy, podle nichž by otevřená koalice ANO se SOCDEM přinesla Babišovu hnutí méně procent, než kdyby kandidovalo samo. Třeba o čtyři až pět.

Šéf ANO byl ochoten nabídnout Maláčové maximálně pár míst na kandidátkách jeho hnutí. Mluvilo se sice o šesti lidech, ve skutečnosti by jich ale mělo být méně. Tak tři, maximálně čtyři. Včetně Maláčové. S tím, že by nešlo o koalici.

Pokud by na to Maláčová kývla, postavila by si proti sobě nejen tradiční odmítače spolupráce s ANO z řad SOCDEM, ale i většinu svých stávajících stoupenců ve straně, s nimiž drží většinu. Na kandidátkách by totiž nebyli, takže by pro ně takový projekt neměl smysl. Čímž by z toho nejspíš nebylo nic kromě několikatýdenní negativní smrště v médiích, která by nepomohla ani socialistům, ani ANO.

V politice se může stát cokoli, ale s největší pravděpodobností má Maláčová nejvyšší čas začít sestavovat kandidátky samostatné. Případně ve spolupráci s menšími subjekty, které už jsou ale dost rozebrané. Snad s výjimkou Přísahy, která by se však údajně mohla spokojit i s vysláním pár jedinců na kandidátky hnutí ANO. S tím, že senátor Robert Šlachta by do Sněmovny nekandidoval vůbec.

Maláčová zatím svoji strategii drží v takřka dokonalé tajnosti. Dochází tak k paradoxním situacím, kdy se i vysoce postavení členové SOCDEM dotazují novinářů, zda netuší, jak to bude. S tím, že pokud by strana šla do voleb samostatně, na kandidátky se při stávajících preferencích asi nikdo moc nepohrne.