Nouze naučila Lidový dům housti. Oběhnutí potupného kruhu zpět k hnutí Stačilo! vypadá jako podařený striptýz

Tisková konference zástupců Sociální demokracie k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny. Na snímku Lubomír Zaorálek a Jana Maláčová. (2. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Omílat jim kdysi předžvýkané osočování, co posud vychytrale udržují při životě především sjednocující se pravicové partaje. A to přirozeně ve snaze oslabit možnosti spolupráce jejich konkurence. Z těchto důvodů také poslední dobou rázem obživly ony směšné (a do dnešní doby perfektně se hodící) ahistorické fráze o novém roce 1948.

Kriticky myslící odpůrci politologa Fialy s jeho absurdním dělením legálních partají na „demokratické“ a „nedemokratické“ se po onom fiasku právem čílili, že chce-li si sociální demokracie zachránit alespoň holý politický krk, měla by konečně změnit myšlení. Opustit například hloupé špidlovské bazírování na vyčpělém bohumínském usnesení. Nebo vůbec definitivně odmítnout předlouhou skluzavku dosavadních chyb, po níž se partaj šupem svezla z víc než třiceti procent preferencí k bědným procentům třem.

Největším omylem dnes vyprahlé, skomírající SOCDEM se stala dlouhodobě hrozná personální politika. Generující na vlivné stranické posty „esa“, u nichž bylo nabíledni, že při prvním větším nárazu skutečných společenských změn zcela selžou. Stalo se tak v míře vrchovaté. Nejenže byly kvůli nim opuštěny už za časů zmíněného Špidly vážně diskutované plány na spolupráci s komunisty, ale Lidový dům dokonce postupně rezignoval na tradiční sociálnědemokratická témata! Ve prospěch ztráty tradiční značky a nanejvýš neprozíravého, rozbředlého posunu do přeplněného politického středu.

Teprve druhá předvolební nouze nejvyšší nakonec naučila vybrakovaný a absencí veřejných funkcí frustrovaný Lidový dům housti. Oběhnutí potupného kruhu zpět k hnutí Stačilo! – velmi pravděpodobně se běh o život netýkal pouze vyjednávání s Babišovým ANO – vypadá jako podařený striptýz. Ve světle ramp odhaluje dokonale. Především míru beznaděje při hledání perspektivních kandidátek pro vyvolené straníky. K čemuž se hodí dodat, že míru ponížení ještě stupňuje ona zákulisní přítomnost Miloše Zemana. A aby toho nebylo dost, jen tak tak, že se do ambiciózního projektu nezapojil ještě jiný vyobcovaný předseda sociální demokracie, Jiří Paroubek se svou ČSSD.

Dočista sama se pak nabízí úvaha, zda předmětné spojení nebude spíš kontraproduktivní. Vždyť každá slušnější příručka politického marketingu varuje před očekáváním automatického součtu preferencí u nových koalic. Na stranu druhou se ale rozhodnutím frustrovaného vedení zbytkové sociální demokracie dostává hnutí Stačilo! další legitimizace. Zároveň se mění ve fakticky jediný skutečný (protestní) levicový subjekt se šancí na zvolení. Jelikož multimiliardářovo ANO může vyznít levicově jen velmi specifickým voličům. Jeho masivní podpora je začasté výrazem široce rozšířeného zoufalství v upadající společnosti, která toužebně očekává volby.