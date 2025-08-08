Stále ještě tučná kost sociální demokracie je ideální kořistí pro vnitrostranickou řež

Martin Zvěřina
Komentář   17:15
SOCDEM opouštějí členové a bývalí straničtí prominenti na současné vedení dští síru. Pokud stranu od loňského prosince opustilo 1300 členů, je to vážné. Nicméně všichni nejsou tak hloupí, aby rovnou utíkali, někteří se naopak chtějí s Janou Maláčovou a jejím vedením utkat na mimořádném sjezdu strany.
Tisková konference zástupců Sociální demokracie k nadcházejícím volbám do...

Tisková konference zástupců Sociální demokracie k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny. Na snímku Lubomír Zaorálek a Jana Maláčová. (2. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik a šéfka SOCDEM Jana Maláčová na ttskové...
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Frakce „Pražský aktiv sociálně demokratické opozice“ bude usilovat o výměnu vedení a ukončení spolupráce s uskupením Stačilo!.

Rebelové vyzývají současní členy, aby neodcházeli a bojovali. Má to smysl, strana je sice de facto mimoparlamentní a bez jasného programu či vůdčí myšlenky, ale stále je velmi bohatá. Samotné pražské sídlo Lidový dům či Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové jsou nejznámějšími a nejcennějšími nemovitostmi. A hraje se nejen o ně.

Vždyť sociální demokracie je sama o sobě silná a stále cenná značka. Dnes sice od jejích představitelů slyšíme jen duté řeči, všichni se hlásí ke slavné tradici, ale myšlenka a elán, které měli jejich předchůdci, chybějí.

Poslední šance na resuscitaci

Do letošních voleb se sociální demokracie pomalu, ale jistě sunula k bezvýznamnosti. Mnozí její představitelé se mohli ukájet myšlenkou, že dalších pět či možná deset let mohou předstírat, že jsou levicovou stranou – oporou establishmentu. Tento koncept „pomalé smrti“ narušila Jana Maláčová, tím, že vsadila na spolupráci s „komunisty na zapřenou“ z formace Stačilo!.

Maláčovské vedení ve spojení vidí jednu z posledních šancí na nějakou resuscitaci. Současné členy samozřejmě irituje, jak předsedkyně kapitulovala před požadavky Stačilo!, a že se tváří, jako by vystoupení z NATO bylo součástí sociálnědemokratického programu. Současně tím nové vedení vystavilo stranu riziku smrti hodně rychlé.

SOCDEM po spojení s komunisty opustila třetina členů

Jana Maláčová má fakticky v otázce referenda o vystoupení z NATO či EU dobré důvody ke klidu, protože na zákon o obecném referendu nemůže v příštím volebním období dojít, a tedy ani referendum o vystoupení z NATO se bez tohoto zákona konat nemůže. O zákonu o speciálním referendu snad nefantazírují ani ve Stačilo! Žádné referendum nebude, to je stejně jisté, jako že se Česko nestane největším světovým exportérem ropy.

Nicméně ponižující způsob, jakým se předsedkyně Maláčová a spol. podvolili podmínkám Stačilo!, plus mlžení a lhaní o programových shodách, musely zákonitě část členské základny pořádně naštvat. Jako by alergii tradičních sociálních demokratů nevzbuzoval jen samotný fakt spolupráce s komunisty.

Probuzení, nebo bezvýznamnost

Maláčová hraje o vše, a pokud nebude v říjnových volbách Stačilo! mocně bodovat, pak se na následujícím sjezdu současné vedení patrně odporoučí a jediné, co po něm zbude, mohou být sněmovní mandáty pro pár vyvolených. Výrazný úspěch Stačilo! může názorně demonstrovat potenciál levicových stran a probudit sociální demokraty.

Jak si holky ze SOCDEM a Stačilo! pořešily šaty na tiskovku a co „dropnul“ Lipavský

Rozhodně ale budoucnost nebude patřit straně komformní, která se bojí radikálnějších kroků a neví, zda má nadbíhat hrstce woke levičáků z předražených kaváren, nebo se obracet k těm kteří trpí chudobou a mají poněkud jiné starosti.

Ani přepychový výsledek Stačilo! nezaručí Janě Maláčové a SOCDEM obrodu. Stejně jako nezaručí možný mocenský povolební vnitrostranický převrat straně lepší budoucnost. Možná se sociální demokraté po volbách zbaví Jany Maláčové, ale to neznamená, že se poté opět neuloží k mentálnímu spánku a nevyhnutelně se nevrátí na cestu k politické bezvýznamnosti.

