Stále ještě tučná kost sociální demokracie je ideální kořistí pro vnitrostranickou řež

Frakce „Pražský aktiv sociálně demokratické opozice“ bude usilovat o výměnu vedení a ukončení spolupráce s uskupením Stačilo!.
Rebelové vyzývají současní členy, aby neodcházeli a bojovali. Má to smysl, strana je sice de facto mimoparlamentní a bez jasného programu či vůdčí myšlenky, ale stále je velmi bohatá. Samotné pražské sídlo Lidový dům či Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové jsou nejznámějšími a nejcennějšími nemovitostmi. A hraje se nejen o ně.
Vždyť sociální demokracie je sama o sobě silná a stále cenná značka. Dnes sice od jejích představitelů slyšíme jen duté řeči, všichni se hlásí ke slavné tradici, ale myšlenka a elán, které měli jejich předchůdci, chybějí.
Poslední šance na resuscitaci
Do letošních voleb se sociální demokracie pomalu, ale jistě sunula k bezvýznamnosti. Mnozí její představitelé se mohli ukájet myšlenkou, že dalších pět či možná deset let mohou předstírat, že jsou levicovou stranou – oporou establishmentu. Tento koncept „pomalé smrti“ narušila Jana Maláčová, tím, že vsadila na spolupráci s „komunisty na zapřenou“ z formace Stačilo!.
Maláčovské vedení ve spojení vidí jednu z posledních šancí na nějakou resuscitaci. Současné členy samozřejmě irituje, jak předsedkyně kapitulovala před požadavky Stačilo!, a že se tváří, jako by vystoupení z NATO bylo součástí sociálnědemokratického programu. Současně tím nové vedení vystavilo stranu riziku smrti hodně rychlé.
Jana Maláčová má fakticky v otázce referenda o vystoupení z NATO či EU dobré důvody ke klidu, protože na zákon o obecném referendu nemůže v příštím volebním období dojít, a tedy ani referendum o vystoupení z NATO se bez tohoto zákona konat nemůže. O zákonu o speciálním referendu snad nefantazírují ani ve Stačilo! Žádné referendum nebude, to je stejně jisté, jako že se Česko nestane největším světovým exportérem ropy.
Nicméně ponižující způsob, jakým se předsedkyně Maláčová a spol. podvolili podmínkám Stačilo!, plus mlžení a lhaní o programových shodách, musely zákonitě část členské základny pořádně naštvat. Jako by alergii tradičních sociálních demokratů nevzbuzoval jen samotný fakt spolupráce s komunisty.
Probuzení, nebo bezvýznamnost
Maláčová hraje o vše, a pokud nebude v říjnových volbách Stačilo! mocně bodovat, pak se na následujícím sjezdu současné vedení patrně odporoučí a jediné, co po něm zbude, mohou být sněmovní mandáty pro pár vyvolených. Výrazný úspěch Stačilo! může názorně demonstrovat potenciál levicových stran a probudit sociální demokraty.
Rozhodně ale budoucnost nebude patřit straně komformní, která se bojí radikálnějších kroků a neví, zda má nadbíhat hrstce woke levičáků z předražených kaváren, nebo se obracet k těm kteří trpí chudobou a mají poněkud jiné starosti.
Ani přepychový výsledek Stačilo! nezaručí Janě Maláčové a SOCDEM obrodu. Stejně jako nezaručí možný mocenský povolební vnitrostranický převrat straně lepší budoucnost. Možná se sociální demokraté po volbách zbaví Jany Maláčové, ale to neznamená, že se poté opět neuloží k mentálnímu spánku a nevyhnutelně se nevrátí na cestu k politické bezvýznamnosti.