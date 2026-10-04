Po přečtení první části úvodní věty titulku tohoto článku se každému českému čtenáři zježí chlupy na zádech. Je to pochopitelné.
Trauma roku 1968 je v nás stále silné a jakákoli kladná slova o čemkoli sovětském zavánějí rusáctvím, nebo - ještě hůře - dokonce chcimírstvím. Zejména pokud se jedná o arcilotra Ivana Stěpanoviče, který se zcela nevědomky v roce 2019 zapletl do jedné pražské kulturní války.
Teď ale k věci. Koněv hrdinou nepochybně byl - a to pro Rusy. V létě 1941 se mu totiž podařilo to, co se nedalo říct zdaleka o všech důstojnících Rudé armády. Během prvního náporu německého wehrmachtu v létě 1941 neztratil hlavu a vedl své jednotky v koordinovaných defenzivních bitvách směrem ke Smolensku.
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Vyznamenal se i v bitvě u Moskvy, kde ho sice Němci nejdříve obklíčili u Vjazmy, následně však vedl velmi úspěšný protiútok u Tveru. Vzhledem k tomu, že se tehdy rozhodovalo o dalším osudu Evropy, Koněvův věhlas je zasloužený. Kdyby Němci u Moskvy vyhráli, čekal by hororový osud nejen Židy, nýbrž také 20 milionů Slovanů, jež se Němci chystali účelově vyhladovět, aby bylo místo pro vyšší rasu. Poučně o tom ve své knize Krvavé země (2013) píše americký historik Timothy Snyder.
V Praze mu sochu strhli, na Slovensku postavili
Další Koněvovo vojenské působení už ale tak hvězdné není. Patřil k řadě sovětských generálů, kteří se osvědčili v defenzivě či při lokálních protiútocích, ale nikoli ve velkých strategických ofenzivách. Konkrétně operace u Dukly byla z hlediska velení katastrofálně zpackaná. Fotbalovou terminologií to byl „útok do plných“, na který dle konzervativních odhadů doplatilo 60 tisíc, podle extenzivních však až 130 tisíc mrtvých a raněných. Kdo by snad nevěřil, stačí si poslechnout hodnocení i přesvědčených komunistů z řad armádního sboru Ludvíka Svobody. Sovětský výkon si bral na paškál třeba i tak pravověrný kádr jako byl Miroslav Šmoldas - v roce 1944 spojovací důstojník československého sboru.
Za zmínku stojí také to, že zdaleka ne všichni Slováci československé vojáky v sovětských barvách vítali s otevřenou náručí. Hezky o tom píše například Karel Klapálek ve svých pamětech Ozvěny bojů (1968). Není se ostatně co divit. Slováci byli od roku 1939 německým spojencem a řada z nich zůstávala přesvědčenými antibolševiky.
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V roce 1941 se slovenská armáda aktivně podílela na přepadu Sovětského svazu a řada slovenských vojáků se přitom dokonce vyznamenala. Například velitel Rychlé divize Augustin Malár dokonce obdržel německý Rytířský kříž. Když tedy dnes europoslanec Smeru Ľuboš Blaha natočí video, v němž říká, že „Slováci mají historickou paměť“ a nepůjdou „nikdy proti Rusku“, působí to kouzlem nechtěného.
Sečteno podtrženo, slovenská pocta Koněvovi souvisí mnohem spíš se zahraniční politikou současné slovenské vlády, než s nějakým spontánním projevem vděku Koněvovi-osvoboditeli. Ani zde však není dokladem nejlepšího vkusu. Pokud se totiž pocta Rusku skládá zrovna prostřednictvím zpackané ofenzivní operace, budí to nepříjemné konotace s počínáním ruské armády v únoru 2022 na Ukrajině.
Teď ale bez ironie. Autor komentáře nechce hodnotit, zda se ta socha na Slovensku někomu líbí, nebo ne, protože to neví. Jedno je ale jisté. O takové slávě v našich zeměpisných šířkách se Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi určitě nesnilo. Poněvadž jednu sochu už mu v Praze strhli a na Slovensku naopak postavili, žádný další velitel druhé světové války už ho nejspíš nepřekoná.