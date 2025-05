Poslední socialistické maturity. Problémy jsme my studenti mohli mít z ledasčeho

Dosti odlišné od současnosti byly ostatně i celé čtyři roky našeho studia.

Středoškolské profesory jsme až na výjimky oslovovali soudruhu profesore, soudružko profesorko. V prvním ročníku jsme místo současných „adapťáků“ měli ustavující schůzi třídní organice SSM, nafasovali jsme odznaky, členské průkazy a museli si koupit stejnokroj. Kdo nebyl v SSM, měl na gymnáziu v Karviné problém. Popřípadě ho měli i jeho rodiče.

Problémy jsme my studenti ostatně mohli mít opravdu z ledasčeho. Třeba z oblečení. To vás mohlo hodit do maléru jedna dvě... Zejména náš pan, tedy soudruh ředitel řešil v hodinách, na chodbách anebo u šaten například džínové bundy, na nich připnuté „placky“ hudebních skupin, hlavně metalových, věci z Tuzexu, polských nebo ostravských burz. Západní věci prostě. Neviděl je na nás rád.

Také mu nebylo po chuti, když někdo nešel do prvomájového průvodu. Všechny třídy tam vyrážely ideálně ve svazáckém stejnokroji a povinně samozřejmě. Omluvenka „z rodinných důvodů“ tady měla nulovou účinnost.

Na začátku druháku jsme jeli na bramborovou brigádu, kde nás místo brambor čekal len, na začátku čtvrťáku na chmel. Za dva týdny na lnu jsem dostal 210 Kčs, za chmel sedm stovek, protože jsme v Blšanech měli nejstarší česačku a plnili jsme normy méně než ostatní třídy. Na druhou stranu jsme ale měli na závěr od třídního povolenou dočesnou, tedy pivo v hale čepované do ešusů.

Len ani chmel mi určitě neublížily, jen byly tak nějak taky povinné. Stejně jako brigády, které jsme museli během studia absolvovat aspoň o jedněch letních prázdninách. Kdo žádnou brigádu nedoložil, musel v září pod hrozbou třídní nebo ředitelské důtky vysvětlovat, proč zahálel.

K tomu jsme plnili i povinné praxe, které nás čekaly v rámci odborných předmětů. Polovina naší třídy měla předmět stavebnictví, druhá strojírenství, na konci května jsme se tak ve druháku a ve třeťáku vydávali pomáhat do karvinských podniků. Jeden rok jsem coby „stavař“ týden brousil žigulíka našeho mistra, aby auto mohlo na přelakování, druhý týden jsem lelkoval, příští rok jsem pomáhal sklenáři na stavbě nové karvinské průmyslovky, což znamenalo, že jsem lelkoval dva týdny – sklenář práci pro mne neměl, a když ano, spočívala v tom, že jsem mu měl zajít pro pivo.

Maturitní tablo jsme měli s letadlem, které „vypouštělo“ padáky s našimi fotkami a citáty. Měli jsme štěstí, že u vedení školy prošlo. O rok dříve musela jedna z tříd tablo, kde byly fotky maturantů na hrníčcích nasazených na plot, změnit. Čím byly ty hrnky na plotě závadné, si už nepamatuji.

Zato si pamatuji, jak na mne při posledním zvonění soudruh tělocvikář přes plot z hřiště na ulici volal, že socialistický student nežebrá...

Maturoval jsem z českého jazyka a literatury, z matematiky, která v té době byla ještě striktně povinná, ze stavebnictví, z dějepisu a z ruštiny, což byl v té době tak nějak náš hlavní cizí jazyk. Mimochodem, druhým jazykem v naší třídě byla němčina anebo francouzština. Angličtina nikde...

Z maturitních otázek jsem si vytáhl třeba Ernesta Hemingwaye. Došlo i na román Komu zvoní hrana. Že jde o poslední socialistické maturity Československa a že hrana zvoní i jim, jsme my maturanti ani naši vyučující samozřejmě vůbec netušili.