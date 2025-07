Levice pro levici je ideální koncept politické strany vznešených žvanilů

Proč ne, Česko potřebuje silnou neextremistickou levicovou stranu. Jenže proč by měli stranu zakládat zrovna ti, kteří přivedli sociální demokracii zu grunde. Dlouholetí funkcionáři, kteří se podíleli na úpadku strany, mají patrně pocit, že se bez nich žádná stranická struktura neobejde a proto uvažují, „jak by lidem pomohli“. A co se takhle, dámy a pánové, zamyslet, nějaká sebereflexe by nebyla?

Co se třeba kriticky podívat na období, kdy ČSSD razila pročínský a proruský kurs naší země a to na povel jedné finanční skupiny? Nestálo by to za nějaké slůvko omluvy? Za přiznání, že to byla chyba, a třeba za slib, že se strana příště nedá koupit? Nevíme, ti, kteří se odvolávají na „starou dobrou“ sociální demokracii, patrně sní svůj sen o tom, jak obsazují ministerstva a úřady a vůbec si nevzpomenou na servilní dopis čtyř nejvyšších ústavních činitelů z roku 2016.

Ten se lísal k čínské diktatuře jako omluva za setkání ministra kultury Daniela Hermana s dalajlamou a byl nepochybně jedním z největších ponížení republiky v polistopadové éře. Za toto ponížení mohla většinově, nikoli ze sta procent, právě ČSSD.

Uvěřitelnost, to je, oč tu běží

Neméně příznačný pro současnou politickou situaci může být i fakt, že kolem úvah o nové straně se nerýsují žádné nové koncepty. Nikde neslyšíme nápady, jak to dělat jinak, nikdo ani neslibuje, že ví, jak na krizi s byty, jak na energetickou drahotu a jak neprivilegovaným lidem vrátit pocit, že nejsou cizinci ve své vlasti. Jinak řečeno, staronoví funkcionáři se chystají zopakovat řeči, na které voliči už několikrát neslyšeli a doufat, že to tentokrát vyjde.

Volili byste stranu, kterou by zakládali bývalí funkcionáři ČSSD/SOCDEM? celkem hlasů: 26 Ano 12 %(3 hlasy) Ne 88 %(23 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy)

Takzvaná městská či pokroková sociální demokracie měla vždy největší podporu v redakcích celostátních médií. Problém je ovšem v tom, že ani karlínští, ani vinohradští elitáři, kteří pokrokové směřování stranického vedení chválili, ji sami nikdy nevolili. Sociální konzervatismus se většině novinářů i elit hnusí.

Otázkou zůstává, zda je nová sociální demokracie vůbec možná. Soustředí-li se na politiku identit a genderů, pak nemá šanci oslovit lidi v krizi, pracující na venkově za minimální mzdu, v pasti energetické chudoby či lidi zanechané na pospas lichvářům. Může nová levicová strana uspět, bude-li se tvářit jako levé křídlo koalice Spolu? Ani náhodou. Nenabízí ve srovnání s liberály prakticky nic navíc a její sliby v sociální oblasti jsou nevěrohodné poté, co se jich několikrát vzdala ve jménu vládnutí.

Aby levice uspěla, musí být radikální, musí vystoupit proti zavedeným pořádkům, ve kterých bohatí raketově bohatnou a chudí setrvale chudnou. Nesmí se smířit s realitou v podobě faktu, že za výkon celého pracovního úvazku nevydělá pracovník na jídlo a střechu nad hlavou. Nesmí se obklopit poradci z největších bank, jejichž nejvlastnější zájem je zisk mateřské banky. Zkrátka, pokud by chtěla nějaká levicová strana uspět, musela by být autentická. A pokud něco panáci odpadlí z ČSSD neumějí, pak mluvit a chovat se jako reální lidé, vystupovat uvěřitelně - autenticky.

Pokud odpadlíci nějakou novou pravou či autentickou sociální demokracii vytvoří, musejí popřít většinu toho, co dosud dělali, jinak nebudou mít šanci na úspěch. A pokud by to udělali, věřil by jim někdo takový názorový veletoč? Nezrozená strana starých sociálnědemokratických straníků je ještě před svým vznikem odsouzena k neúspěchu a vlastně je to dobře.