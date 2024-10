Levou nohou k Národní frontě? Maláčová, Paroubek a Konečná nezískají většinu, ale mohou o ni připravit jiné

Po neděli už je jasněji, jakou cestou se Sociální demokracie Jany Maláčové vydá. V debatě na TV Nova to řekli jak sama šéfka Socdem, tak Jiří Paroubek coby šéf ČSSD. Ano, tak zní oficiální zkratka České suverenity sociální demokracie, jak se jeho partaj jmenuje. Že je to de facto krádež staletého loga? Je, ale z hlediska zákona je to prý košer. Rozhodně to nebránilo Maláčové a Paroubkovi diskutovat před kamerou na Nově.

Ve shodě i bez třídního boje

Zásadnější je ale toto. Jak chce levice v tomto rouše – řekněme levice sociálně konzervativní, ba i národně konzervativní – fungovat. V tom panovala mezi Maláčovou a Paroubkem shoda. Chtějí vytvořit širokou spolupráci levicových stran včetně koalice Stačilo!. Tedy té koalice Kateřiny Konečné, jež se opírá o KSČM. Což je něco, čemu formálně stále brání bohumínské usnesení sociálních demokratů z roku 1995. To zakazuje spolupráci s extremistickými silami, přímo zmiňuje KSČM.

Bývalý premiér a předseda ČSSD a nynější předseda ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie Jiří Paroubek hovoří s novináři po příchodu do štábu. (21. září 2024)

Znamená to, že Maláčová a její Socdem tíhnou k extremistům? Ne. Ostatně právě Konečná je typem politika, který nesází na ideologii, na zkratku KSČM, na symboly (ani na srp a kladivo, ani na třešničky), ale „na ksicht“, jak se říká lidově. Úspěch v eurovolbách nedosáhla pod vlajkou KSČM, ale s kandidátkou Stačilo!. Voliče neláká na třídní boj, ale na to, že je schopná přesvědčivě argumentovat. Proto k ní tíhnou Maláčová i Paroubek.

Shodnou-li se na něčem konkrétním už teď, je to vztah k válce na Ukrajině. „Domácí politika musí mít přednost před zahraniční,“ řekla Maláčová. „Pomoc Ukrajině na začátku války byla správná, ale teď je potřeba, abychom pomohli vyjednat mír.“ S tím souzní Paroubek a zřejmě i Konečná. Jestli jim může něco přinést hlasy, tak právě toto. Na to, aby byl volič přesvědčen, že hlavní je ukončit krveprolití na Ukrajině i za cenu územních ústupků či nevýhodné dohody s Putinem, nemusí být kovaný komunista.

Česko podle Mélenchona

Dejme tomu. Ale to chtějí i party na pravém okraji od Okamury po Rajchla. V čem je rozdíl? V praxi to teprve uvidíme. Ale zatím se zdá, že rozdíl může být v tomto. Politické party z pravého okraje žádné fungující vzájemné spojenectví nevytvořily. Kdežto Maláčová míří v jádru k témuž, ale na levém okraji. Jak řekla na TV Nova.: „Chtěla bych širokou levicovou koalici, vzorem mi jsou francouzští kolegové, kdy se všechny levicové strany shodly na tom důležitém.“

Očividně má na mysli Mélenchonovu Novou Lidovou frontu, která má svůj vzor v Lidové frontě z 30. let. Jak asi by to vypadalo v Česku? U nás je – raději nepřipomínaným – vzorem Národní fronta z let 1945–1989. Tou nikdo soudný nešermuje. Ale společenská atmosféra, kterou zpočátku – za třetí republiky, ještě před únorem 1948 a začátkem komunistické totality – razila i odrážela, na dost lidí stále působit může.

Byla to atmosféra levicového sociálního i národního konzervatismu. Atmosféra, jež vyštípala z politické soutěže agrárníky a z řad československých občanů drtivou většinu Němců a dost Maďarů. Byla to atmosféra hájící suverenitu vůči Západu, přitom se nestrachující o suverenitu vůči Východu. Na podobnou atmosféru lze lákat voliče i teď. Určitě ne dost voličů na to, aby to dalo povolební většinu. Ale možná dost na to, aby to jiné party o většinu připravilo.