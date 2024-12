Stát zvažuje, že si připlatíme na ošetřování ve stáří. Skrytý problém eráru se dere na povrch

Co je tím velkým problémem? Je to zdravotnictví a sociální péče, jinak řečeno péče o staré a nemocné. Na prvním pohled to vypadá, že to nemůže být až tak velký problém. Ministerstvo zdravotnictví je přece jedno z nejmenších ministerstev a zdravotnictví u nás opravdu nefunguje ve srovnání s jinými zeměmi zle. Jenže veřejné zdravotnictví polyká stále více peněz.

V roce 2014 byly výdaje lehce přes 300 miliard Kč a v roce 2023 to bylo okolo 630 miliard korun. I při započítání inflace, která sníží rozdíl mezi tehdejšími a současnými výdaji o zhruba 45 miliard, je to ohromný nárůst. A podle odhadů a projekcí bude nárůst výdajů pokračovat.

Stárneme a potřeba péče roste

Ještě horší je to se sociálními výdaji na péči o staré a nemohoucí. Tam jde ze státní kasy nyní sice „jen“ 70 miliard ročně, ale brzy by se mělo toto číslo ztrojnásobit. Současný systém financování dlouhodobé péče je neudržitelný, přiznal nedávno i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Proč náklady tak rostou? Kromě toho, že zdravotní krátkodobá i dlouhodobá péče je stále modernější a lepší a tím i nákladnější a že se u nás dost zanedbala prevence, takže lidé jsou nemocnější než jinde, stojí za tím hlavně stárnutí populace. Proto stále více lidí potřebuje stále větší péči a roste poptávka po domácí i ústavní péči o staré lidi.

Nyní se Česko sice trochu „omladilo“ díky přílivu uprchlíků z Ukrajiny v posledních letech, ale dlouhodobý trend je jasný. „Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.

Počet seniorů, tedy lidí ve věku 65 let a více, vzroste ze současných 20 na přibližně 30 procent v polovině století. A bude pracovat a tedy platit do veřejného systému méně lidí.

Logicky je tak současný systém neudržitelný a bude třeba zvýšit jeho příjmy. Buď „dobrovolnými“ příplatky za péči, nebo nějakou daní. O obojím vláda uvažuje. A stejně o tom bude uvažovat a nakonec nejspíš něco takového zavede příští vláda, byť bude zřejmě u moci současná opozice. Ve zdravotnictví by se mělo jednat o příplatky za nadstandardní péči. V případě dlouhodobé péče o staré lidi uvažuje podle Hospodářských novin ministerstvo práce a sociálních věcí o zavedení povinného pojištění na dlouhodobou péči.

Nahradit systém licoměrnosti a chaosu

Nejpozději do roku 2035, ale zřejmě mnohem dříve bude tedy zavedena další nová daň, protože povinné pojištění není fakticky nic jiného. Momentálně se zvažuje, že by byla pro OSVČ a zaměstnance ve výši dvou až čtyř procent jejich příjmu. Není to mnoho, ale pro mnohé to nebude ani málo. Zvláště když se nedávno daně zvyšovaly a zaměstnanci teď nově platí například zdravotní pojištění.

Na druhou stranu je lepší zavést nějaký rozumný systém poplatků než nechat stávající systém naprostého bezvládí, licoměrnosti a chaosu. Ve zdravotnictví se totiž rozmohl systém různých administrativních, registračních a dalších poplatků, které fakticky neregulovaně zpoplatňují bezplatné zdravotnictví. Případně se dostává přednostní péče těm, kdo zaplatí, aby nemuseli čekat, bez ohledu na to, kdo má jak vážnou chorobu.

Podobné je to s dlouhodobou péčí o staré, kde je často potřeba, aby příbuzní dali „dobrovolně“ nějaký dar, a i tak je často péče o seniory tragická. Nehledě na to, že pokud rodina starého nemohoucího člověka nemá peníze, je fakticky odsouzen k hnití někde v nemocnici či je odkázán na péči příbuzných, kteří sami musí zároveň pracovat a nemají potřebnou kvalifikaci pro kvalitní péči o ležícího člověka.