Vyvlastníme špatným rodičům děti. Převratné ministerské nápady se pravidelně míjejí s realitou

Nápad vyvolal v Česku obvyklou vlnu negativních reakcí, náš odpor k novotám je tradiční a u každého nápadu nejsnáze seženete houfy expertů, kteří budou vysvětlovat, proč změna není možná. Přitom Juchelkova cesta není špatná, „všichni“ víme, že část rodičů využívá dávky ve svůj prospěch a děti zanedbává, na školu kašle a vzdělání potomstva u nich má tu nejnižší možnou prioritu.
Regulacemi dávek, tedy jejich snižováním či zvyšováním, případně měněním podmínek k jejich získání se tento vzorec chování nezmění. To snad vědí zainteresovaní a možná i většina veřejnosti.
Sebrat dávky rodičům a dát je do škol. Juchelka chce změny přídavků na děti
Teoreticky ideální je stav, v případě nespolupracujících rodičů, kdy peníze budou sloužit přímo dětem, tedy někdo dohlédne na to, aby pravidelně chodily do školy, dostaly pravidelně najíst a nikdo je netýral, možná i nějakého pomocníka na domácí úkoly si ministerstvo představuje. Až potud ideál.
„Protektorát“ nad dětmi
A kdo by takový úkol zvládl? Školy? Při vší úctě, ani náhodou, učitelé i psychologové či výchovní pracovníci se do ničeho takového nepustí, aniž by jim stát pořádně zaplatil, taková aktivita totiž nutně vyvolá srážku s dotčenými rodiči a jejich životním stylem. A kdo si nechá veřejně sprostě nedávat zdarma? Je zajímavé, že ministr nenavrhuje, aby se staraly úřady, například sociálně právní ochrana dětí, protože by jej asi uštěkali vzteklí úředníci. Stát chce vlastně pro děti z problematických poměrů jakési opatrovníky, kdo je určí a kdo je zaplatí?
I když budeme nápadu fandit, co to jde, dostaneme se do potíží. Kdo by rozhodl, že dávka nemíří k rodičům, ale na úřad či do školy? Pochopitelně by to musel být soud, nemůžete někomu „vyvlastnit“ rodičovská práva jen na základě lusknutí prsty nějakého učitele či psychologa, to vyžaduje striktní právní postup a možnost přezkumu. V jakém rozsahu pak budou rodiče omezeni při „nakládání“ s dítětem? Nevíme. Jak se ošetří nebezpečí, že podobným „protektorátem“ nad dětmi někdo může šikanovat rodiče?
Školy nemají kapacity ani prostředky na to, aby se o děti, v některých lokalitách by to byla i podstatná část žactva dané školy, staraly prakticky od rána do večera. Když ministrův nápad dovedeme do důsledků, skoro to vypadá, jako by ideálem bylo vytrhnout děti z nepodnětného a patologického prostředí, nejlépe tím, že je pošleme do internátní školy. A znovu je nutné zdůraznit, že ministerská snaha není špatně myšlena, nicméně naráží na mocně chráněná rodičovská i dětská práva.
Peníze, které stát nevydá
Všechny překážky jsou překonatelné, poslanci ve spolupráci s odborníky napíší zákon, určí se osoby, které budou mít děti na starosti, zkoordinuje se to s neziskovým sektorem a soudy vypracují výklad i metodiku. Zkrátka představme si, že se buduje konsenzuální změna, na kterou se nepřisaje žádná lobbistická partička a vše spěje k happy endu.
Opravu? Samozřejmě nespěje. Celý koncept by spolykal obrovské peníze, ty by se nám v delší perspektivě samozřejmě vrátily, nehledě k tomu, že bychom spoustě jedinců pomohli k důstojnému životu. Nicméně takové peníze stát nemá, či přesněji řečeno, nevydá a vydat nechce.
Poslanci kývli na odklad superdávky na červenec, kdy vzroste i životní minimum
Podívejme se jen, kolik sociálních programů běží jen díky tolik proklínaným neziskovkám, co vše dělají za stát pomáhající dobročinné spolky a charity. Stát dlouhodobě rezignoval v sociální oblasti a je téměř nepředstavitelné, že by změnil kurs během jediného volebního období. Navíc, i kdyby byl ministr Juchelka úspěšný, jistě si dovedeme představit, jak příští vláda „napravuje jeho chyby“ a odebírá peníze „dětem nemakačenků“.
Ach jo. Žijeme v prokleté zemi? Ne, žijeme v zemi, kde formálně toho nefunguje spousta, ale fakticky je to překvapivě dobré. I díky individuálnímu úsilí mnoha jedinců. Tuzemská politika je dlouhodobě nefunkční a zideologizovaná, spíš než na věcná řešení se zaměřuje na mlácení ideologické prázdné slámy a to dětem nepomůže. Naděje tu stále je, i naše znepřátelené parlamentní tábory se dokázaly domluvit třeba na pomoci s oddlužením. Držme dětem palce.