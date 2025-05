Superdávka jako superdárek. Ideologií se nasytí jen současní ministři

Zjednodušení dávkového systému je samozřejmě přínosem samo o sobě, nicméně negativní dopady, z důvodu změny některých kritérií, předpovídá například Platforma pro sociální bydlení. Poslužme čtenáři alespoň dvěma citáty:

„Schválená revize zásadním způsobem snižuje výši dávky na bydlení v běžně drahém komerčním nájmu, v mnoha případech dokonce o 3–6 tisíc Kč měsíčně. Nejvíce touto změnou budou zasaženy rodiny s jedním rodičem na rodičovské dovolené, samoživitelky s dítětem ve školním věku, či jednotlivci, řešící své dluhy skrze insolvenci. Jedná se přitom převážně o pracující lidi. Tento propad je způsoben představou, že lidé pobírající státní příspěvek na bydlení mají bydlet v levnějším bydlení, než nabízí trh. To ale není možné ve společenské situaci, kdy dávky na bydlení pobírají statisíce lidí v ČR, tedy už i běžná nižší střední třída, nikoliv jen lidé v bytové nouzi,“ říká Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.

Aby nebylo bydlení nedostupné pro pracující chudé, když ceny nemovitostí i nájmů rostou tempem, které předstihuje růst mezd a platů.

Jaké dopady superdávky propočítala Platforma pro sociální bydlení, vysvětluje Jan Klusáček:

„Závažný negativní dopad vychází v modelech ve všech krajských městech, kromě Ústí nad Labem a Ostravy. Očekáváme tak silný dopad například na pracovníky a pracovnice v sociálních službách, pomocný personál ve školách a další zásadní nízkopříjmové profese nezbytné pro chod města, ve kterém žijí, i na manuální pracovníky a pracovnice v průmyslu, nebo zemědělství i zaměstnance ve službách a prodeji. Ministerstvo práce a sociálních věcí o tomto propadu ví, jeho zástupkyně argumentují tím, že nízkopříjmové profese nemají bydlet ve městech a mají do nich dojíždět. I byty okolo měst se však postupně stávají nedostupnými pro stále více lidí. Když lidé nebudou moci bydlet blízko odpovídající práce, budou častěji nezaměstnaní.“

Ministrův fatální omyl

Aby zazněl i hlas, který reformu obhajuje, citujme ministra práce Mariana Jurečku. Těmito slovy obhajoval na konci dubna superdávku v Senátu: „Máme zdravého člověka v produktivním věku 18 až 65 let, ten člověk nemusí dlouhé měsíce i roky pracovat. Přesto mu z peněz daňového poplatníka zaplatíme i kompletní náklady na bydlení, kombinací příspěvku a doplatku na bydlení.“

V jednom má ministr Jurečka pravdu, existují opravdu lidé, kteří nepracují a třeba už v několikáté generaci, navíc jako pobírače dávek vychovávají i své dětí. Nicméně ministr se fatálně mýlí, když očekává, že tito lidé se poté, co jim stát sebere dávky, okamžitě vrhnou do práce na plný úvazek a vydělávat si.

To je kolosální omyl, tito lidé spíš naleznou obživu v příležitostné kriminalitě či příležitostné práci na černo. Že cestou pouhého vyhladovění nelze spolubližní, kteří ztratili pracovní návyky, ze dne na den převychovat, už vyzkoumali jiní před Marianem Jurečkou.

Daleko horší je dopad na ty, kteří pracují, ale jejich mzda nestačí ani na střechu nad hlavou a jídlo. Zač chce současná vláda tyto lidi trestat? Poněkud dětinská představa, že se všichni pomocní dělníci, kuchařky, školníci či pracovníci v sociálních službách odstěhují třeba do Šluknovského výběžku a odtud budou za prací do Prahy dojíždět, žije jen v myslích diskutérů na internetu či sociálních sítích.

Jen totální hlupák popře nezbytnost a důležitost spousty mizerně placených profesí a jen ideologický zaslepenec bude tvrdit, že se dotyční špatně placení lidé „měli lépe učit“, případně jim poradí, ať si najdou druhou práci, nebo jako paní Pekarová poradí, aby si upletli svetr. Přezíravým postojem těmhle lidem vláda nepomůže, jen je odcizí systému a taktéž demokracii.

Bezvýchodné a krátkozraké

Kombinaci extrémně nízkých mezd a zdražujícího se bydlení řeší končící vláda Petra Fialy restrikcí. Zhoršující se sociální podmínky hodlá řešit s pomocí méně peněz na sociální pomoc. Ano, to je bezvýchodné a krátkozraké, nicméně odpovídá to ideologickému vidění světa. To je pro Fialovu vládu určující.

Není důležité, že občanům za vládnutí Petra Fialy propadly reálné příjmy a inflace jim ukousla třetinu z úspor, je důležité, že vláda hají „hodnoty“. Lze ignorovat rozpor v premiérových slovech o tom, jak moc mu záleží na rozvoji školství, a zároveň absolutní nechuti přijmout odpovědnost za platy školníků, kuchařek či uklízeček? Lze, ale musíte být opravdovým ideologickým zaslepencem.

Politika je do značné míry umění gest a dojmu. Pohrdá-li současná vládní koalice tak ostentativně a ideologicky všemi, kteří z jejího vládnutí nejsou nadšeni, třeba jen pro svou chudobu, pak jen stěží obhájí vládní posty.