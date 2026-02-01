Místo odstřižení přichází ochočení. TikTok v Americe je konečně prodán, nebo spíš ovládnut

První dějství začalo v srpnu 2020. Trump tehdy podepsal exekutivní příkaz: budˇ ByteDance, který americký TikTok vlastní a provozuje, aplikaci prodá, nebo bude v USA zakázána. Neuspěl. ByteDance odmítl prodat cenný algoritmus a Čína mluvila o „loupeži za bílého dne“. Ve hře se poprvé objevil Oracle coby správce dat amerických uživatelů.
Trumpova administrativa trvala na svém a hrozila zákazem. Ten ale soud na konci roku 2020 zablokoval. Po nástupu Bidena v roce 2021 už nový Bílý dům vynucený prodej neprosazoval. V červnu zrušil Trumpovy příkazy a zadal jen bezpečnostní prověrku.
Mezi lety 2021 a 2022 sílil tlak zákonodárců i tajných služeb. Varovali, že TikTok umožňuje přístup k americkým datům z Číny. V červnu 2022 unikly nahrávky, podle nichž „všechno je vidět v Číně“.
Koncem roku 2022 zakázal americký Kongres používání TikToku na zařízeních federálních úřadů a podobná omezení zavedla řada států a vládních agentur.
V roce 2024 Kongres schválil zákon: ByteDance musí americký TikTok prodat, jinak bude v USA zakázán. Termín: leden 2025.
|
TikTok v USA? Americký, nebo žádný! Proč ho chtějí zakázat a proč to pořád nejde
Po návratu do úřadu Trump několikrát odložil zákaz a zvolil vyjednávání s Pekingem. Opakovaně tvrdil, že „TikTok byl prodán“, ale nebyla to pravda.
Jiný algoritmus, jiný obsah
Ke konci roku Čína otočila a TikTok se stal vyjednávacím esem ve sporech s Washingtonem. Výsledkem je kompromis: TikTok v USA zůstane, pokud přejde pod americkou kontrolu.
Na konci ledna 2026 byla transakce dokončena. ByteDance převedla americký TikTok na nový podnik TikTok USDS Joint Venture, ovládaný hlavně americkými investory. Sama si nechala jen necelých 20 procent.
Hlavními investory jsou Oracle, Silver Lake a blízkovýchodní fond MGX z Abú Zabí. Každý s 15 procenty. Nešlo o klasický prodej, ale o převzetí kontroly. ByteDance zůstala menšinová, bez vlivu.
Reuters odhaduje hodnotu americké části TikToku na 14 miliard dolarů. Jde o souhrnnou hodnotu podílů, ne o zaplacenou cenu.
Nový podnik v USA má plnou kontrolu nad daty, algoritmem i obsahem. Americký TikTok bude nezávislý, bez vlivu na TikTok v jiných zemích. Znamená to ale i to, že americký TikTok bude výrazně odlišný - podobně jako ten čínský. Jiný algoritmus, jiný obsah, jiná pravidla i omezení.
Algoritmus má být přecvičen výhradně na amerických datech, aby se předešlo vnějším vlivům. Všechna data budou uložena v cloudu Oracle na území USA. Data i algoritmus, tedy jádro bezpečnostních obav, jsou nově plně pod kontrolou americké společnosti.
Důsledek a dopad
TikTok je zřejmě nejvlivnější sítí mezi mladými Američany. V USA ho používá přes 200 milionů lidí, víc než polovina populace. Právě proto se ozývaly obavy politických elit z čínské propagandy, špionáže i z otázky, kdo kanál vlastně ovládá.
TikTok je poprvé plně pod dohledem USA, což může mít politické dopady. Ovlivňuje veřejné mínění i kulturu, takže se nabízí i otázka amerického zásahu do obsahu. Prozatím ale převažuje úleva, že TikTok nezmizí ze dne na den.
Obsah může ovlivňovat i to, že TikTok ovládli lidé kolem Trumpa. Larry Ellison z Oracle patří k málu tech miliardářů, kteří ho podporovali už dřív. Nyní on a další investoři získali vliv nad platformou, kterou Trump v roce 2020 označoval za hrozbu.
Místo úplného odstřižení ji raději „ochočili“ a zapojili do domácí mediální hry.
Vlivový i šmírovací nástroj
Po převodu pod americkou entitu přišly v USA změny v podmínkách a soukromí. TikTok začal sbírat širší okruh dat než dosud.
Za Bidena se bigtechy (včetně Facebooku, zásadního konkurenta TikToku) bránily snahám o kontrolu. Za Trumpa se přístup změnil. Sociální i klasická média mu jdou na ruku. Peníze jsou až první.
TikTok nově sbírá přesnou polohu z GPS (pokud k tomu dáte souhlas), dříve měl jen přibližnou. Uchovává i interakce s nástroji AI a rozšiřuje možnosti cílení reklamy.
TikTok se tím přiblížil praxi amerických internetových firem. Paradoxně ale teď sbírá víc dat než dřív, přestože prodej měl přinést lepší ochranu soukromí.
USA ale také nově získaly plný přístup k veškerému obsahu. Videa i komentáře mohou sloužit nejen k hledání hrozeb či nezákonné činnosti, ale i lidí kritických k vládě nebo k rozšíření deportací.