Omezení věku dětí na sociální sítě? Problémem jsou hlavně škodlivé designové prvky

Sociální sítě často využívají tzv. dark patterns. Manipulační nebo návykové prvky designu, které mají prokazatelně negativní dopad na děti a mladistvé (a nutno dodat, že i na dospělé).
Tyto prvky jsou záměrně navrženy tak, aby udržely uživatele co nejdéle aktivního, což u dětí (zejména do 15 let) vede k nadměrnému používání, zhoršené koncentraci a rizikům pro duševní zdraví. Místo úplného zákazu přístupu dětí na sociální sítě proto někteří odborníci a zákonodárci navrhují regulovat právě tyto škodlivé designové praktiky.
Nekonečné rolování obsahu (Infinite Scroll)
Jak to celé funguje: Při tzv. nekonečném rolování se obsah (příspěvky, videa) automaticky načítá, jakmile se uživatel blíží ke konci stránky. Uživatel tedy nikdy nenarazí na přirozený konec feedu, po každém posunutí se objeví nový příspěvek.
Dopad na dětské uživatele: Nekonečný feed prodlužuje dobu strávenou na síti, protože děti obtížně přestanou scrollovat. Platforma záměrně podněcuje pokračování neustálou „odměnou“ v podobě nového obsahu, což vede ke ztrátě sebekontroly. Dítě tak může na aplikaci setrvat mnohem déle, než zamýšlelo, což přispívá k návyku a může zhoršovat schopnost soustředění.
Automatické přehrávání videí (Autoplay)
Jak funguje: Po skončení jednoho videa se automaticky spustí další, aniž by musel uživatel cokoliv dělat. Tato funkce (známá z YouTube, TikToku aj.) zajišťuje nepřerušovaný tok obsahu.
Dopad na dětské uživatele: Autoplay podporuje dlouhé, nepřerušované sledování, protože děti musí vyvinout vůli k zastavení, video běží dál samo. Snadno tak ztratí pojem o čase a pokračují ve sledování, což posiluje návykové chování a může vést k přetížení (např. zanedbávání spánku či povinností).
|
Průlomový soud: Meta čelí žalobě kvůli závislosti dětí na sociálních sítích
Příklad: Platforma YouTube dlouho automaticky nabízela dětem další videa (dokonce i v rámci YouTube Kids, což vyvolalo obavy z nekonečného sledování nevhodného obsahu). TikTok zase přehrává videa nepřetržitě ve feedu For You. Evropská komise v roce 2026 obvinila TikTok, že právě prvky jako autoplay či nekonečné rolování podporují u dětí chorobnou zvyklost pokračovat ve sledování. V reakci na tlak začaly některé služby dávat uživatelům možnost automatické přehrávání vypnout.
Neustálé notifikace (Push oznámení)
Jak funguje: Aplikace zasílají uživatelům častá upozornění, např. o nových zprávách, komentářích, „lajcích“ od ostatních či doporučeních obsahu. Tato „push“ oznámení se objevují na displeji telefonu a vyzývají uživatele k návratu do aplikace.
Dopad na dětské uživatele: Neustálé notifikace opakovaně přerušují pozornost dítěte během dne a vytvářejí nutkání neustále kontrolovat telefon. Děti jsou kvůli nim více rozptýlené a mohou mít zhoršenou schopnost soustředění. Už pouhá očekávání, zda nepřišla nová zpráva, působí jako mentální distrakce a snižuje schopnost udržet pozornost. Každé upozornění navíc aktivuje dopaminový „odměňovací“ mechanismus, takže mozek dítěte si na neustálé podněty zvyká a vytváří se závislost na časté stimulaci.
Všechny velké sociální sítě (Facebook, Instagram, TikTok aj.) využívají push notifikace pro udržení zapojení. EU zařadila „neustále vyskakující oznámení vyzývající k další aktivitě“ mezi návykové prvky, které je potřeba regulovat.
Sociální validace (počty lajků a sledujících)
Jak funguje: Mnoho platforem zobrazuje u příspěvků metriky oblíbenosti. Počty „To se mi líbí“ (lajků), srdíček, komentářů, sdílení nebo počet sledujících profilu. Tyto (záměrně) veřejné statistiky vytvářejí sociální srovnávání: uživatelé vidí, jak populární je jejich obsah v porovnání s ostatními.
|
EU se musí zbavit technologické závislosti na USA. Jde o víc než jen o lokalitu datacenter
Dopad na dětské uživatele: Děti a dospívající mohou odvozovat svou sebehodnotu od online počtu lajků a reakcí. Pokud jejich příspěvek získá výrazně méně pozitivních ohlasů než příspěvky vrstevníků, často to v nich vyvolává pocity úzkosti, sklíčenosti či méněcennosti. Studie ukazují, že teenageři, kteří dostávali málo „lajků“, se cítili silněji odmítnutí a měli negativnější myšlenky o sobě ve srovnání s vrstevníky s více lajky. Touha získat validační zpětnou vazbu pak může vést děti k nadměrnému sdílení a trávení času snahou „získat si publikum“, což podporuje závislost na těchto platformách.
Instagram dlouhou dobu zobrazoval počty lajků u fotografií a videí, což vedlo k soutěživosti a tlaku zejména mezi teenagery. Vědecký experiment publikovaný v časopise Child Development 2020 prokázal, že menší počet „To se mi líbí“ skutečně způsobuje u adolescentů pokles pocitu vlastní hodnoty a nárůst úzkostných symptomů. Tento efekt byl nejsilnější u již zranitelných jedinců, což naznačuje, že viditelné počty lajků mohou prohlubovat problémy duševního zdraví u citlivých skupin mladistvých.
Gamifikace a „streaky“ (herní prvky odměňující aktivitu)
Jak funguje: Sociální sítě zavádějí herní mechanismy a odměny, které motivují uživatele k pravidelné aktivitě. Typickým příkladem jsou série známé jako Snapstreaks na Snapchatu: dva uživatelé si posílají zprávy/fotky každý den a aplikace sleduje délku nepřerušené série. Pokud jeden den vynechají, série končí. Podobně Snapchat zavedl i Snapscore (bodové skóre za poslané snapy) a různé odznaky – tyto prvky gamifikují sociální interakce.
|
Jako gamblerství či drogy. Meta a Google čelí obvinění, že u dětí pěstují závislost
Dopad na dětské uživatele: Herní prvky vyvolávají soutěživost a pocit závazku. Dítě může pociťovat tlak udržet sérii za každou cenu, strach ze ztráty „streaku“ vyvolává úzkost a nutí mladé uživatele otevírat aplikaci i tehdy, když nechtějí, jen aby nepřišli o dosažené „skóre“. U mnoha teenagerů se z udržování streaků stává denní povinnost, která má přednost před učením, spánkem či reálnými setkáními. Psychologicky jde o kompulzivní chování posilované dopaminem. Dosažení nové mety (např. 100 dní v řadě) přináší krátkodobou odměnu, ale zároveň zvyšuje potřebu pokračovat dál. Dlouhodobě tak gamifikace může přispět k rozvoji závislosti na aplikaci.
Koalice 33 států USA žaluje společnost Meta za to, že její platformy (Instagram, Facebook) využívají manipulativní designové prvky k navození kompulzivního a dlouhodobého používání mezi dětmi.
Efemérní obsah a FOMO (strach z promeškání)
Jak funguje: Některé sítě nabízejí efemérní obsah, příspěvky, které po krátké době mizí. Příkladem jsou Stories na Instagramu nebo Snapchatu, které jsou viditelné jen 24 hodin, či samovolně mizející zprávy. Tento koncept vytváří pocit naléhavosti: uživatelé se musí podívat „teď hned“, než obsah zmizí.
Dopad na dětské uživatele: Efemérní (pomíjivý) obsah silně podněcuje FOMO (fear of missing out) neboli strach z promeškání. Děti cítí tlak neustále kontrolovat aplikaci, aby jim neunikla žádná nová fotka či událost, protože později už nebude dostupná. To může vést k úzkostem a narušení běžného režimu. Mnoho teenagerů přiznává, že kvůli obavě z promeškání kontrolují sociální sítě i v pozdních nočních hodinách, na úkor spánku.
Efekt FOMO také zesiluje pocity sociálního vyloučení: pokud dítě vidí, že se přátelé baví na události, na kterou ono nebylo pozváno (nebo nestihne reagovat na dočasný obsah), může to zhoršit jeho náladu a sebevědomí. Dlouhodobě tak pomíjivé příběhy a příspěvky mohou přispívat k tlaku být online neustále, 24/7, což je pro duševní zdraví vysoce škodlivé.
Experti varují, že tyto prchavé příspěvky posilují u mladých lidí pocity nejistoty a vyloučení: například ztráta komunikace (streaku) s přítelem může teenagerovi připadat „jako ztratit přátelství“ a vyvolat úzkost. Podobně sledování příběhů ostatních vede některé dospívající k dojmu, že jejich vlastní život je méně zajímavý poté, co vidí zážitky, jichž nejsou součástí, cítí se opomenuti nebo nedostateční. Právě proto odborníci doporučují učit děti zdravému přístupu: není nutné vidět a sdílet všechno a občasná „digitální pauza“ může FOMO zmírnit.
Personalizované algoritmy a nekonečný feed
Jak funguje: Základem mnoha sociálních sítí je doporučovací algoritmus, který na základě sledování preferencí uživatele sestavuje nekonečný personalizovaný feed. Příspěvky se neřadí chronologicky, ale podle toho, co algoritmus vyhodnotí jako pro daného uživatele nejatraktivnější (např. TikTok For You Page, Instagram Reels apod.). Systém se učí z interakcí dítěte a stále precizněji servíruje obsah, který vzbudí jeho pozornost.
Dopad na dětské uživatele: Velmi přesné personalizování obsahu výrazně zvyšuje návykovost platformy. Dítě dostává nepřetržitý proud poutavých videí/příspěvků na míru, takže je silně motivováno scrollovat dál a dál. To vede k nekontrolovanému trávení času a obtížné schopnosti přestat. Navíc algoritmus často upřednostní i vyhrocený či emotivní obsah, který maximalizuje zaujetí (např. kontroverzní videa), což může mít negativní vliv na psychiku mladistvých.
EU regulátor letos označil algoritmický feed TikToku za „návykový design“, který u dětí vyvolává kompulzivní používání a představuje velké riziko pro jejich duševní zdraví. Tento model nekonečného personalizovaného feedu dnes používá většina platforem a odborníci volají po jeho změnách – např. zavedení přestávek (“pauz“), možnosti vypnout nekonečné doporučování nebo větší kontroly nad tím, co algoritmus ukazuje.