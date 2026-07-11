Instagram podle BBC v Indii zobrazoval reklamy na dětskou pornografii. Nejen, že je něco takového proti zákonu, ale kontrola reklam měla něco takového zjistit a reklamu vůbec nepustit. Místo toho reklama prošla, zobrazovala se a Meta inkasovala.
BBC navíc ukázala, že když reklamu nahlásila běžným nástrojem, Instagram po 24 hodinách odpověděl, že neporušuje pravidla. Zcela běžné u drtivé většiny nahlášení na Instagramu, Facebooku i Threads.
Teprve po přímé novinářské konfrontaci Meta reklamy, účty a odkazy odstranila. Vlastně je to prosté. Platformy (a nejde jen o platformy Meta) tvrdí, že bojují s nejhorším obsahem na internetu, ale jejich reklamní systémy opakovaně dokazují, že jsou optimalizované hlavně na výkon, kliky a příjem. Bez veřejného skandálu nebo tlaku regulátorů se často nestane skoro nic.
Co zjistila BBC
BBC si vytvořila testovací účet v Indii, ten nevyhledával dětský sexuální obsah, neměl žádnou historii zájmů uživatele a pouze začal sledoval deset účtů se sexuálně laděným, ale dospělým či obecně sugestivním obsahem.
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Během několika dnů se mu začaly zobrazovat reklamy na sexuální videochaty a následně reklamy, které podle BBC zobrazovaly děti v sexualizovaných pózách nebo odkazovaly na materiály sexuálního zneužívání dětí. Desítky reklam.
Reklamy měly používat výrazy typu „rape video“ a „child video“ a proklikávat mimo Instagram, zejména do skupin na Telegramu. Ten mimochodem uvedl, že od začátku roku odstranil přes 274 tisíc skupin a kanálů spojených právě s materiály sexuálního zneužívání dětí.
Jak reagovala Meta
Meta označila dětské sexuální vykořisťování za „otřesný zločin“ a uvedla, že takový obsah na svých platformách nechce. Současně tvrdí, že žádný systém není dokonalý, že reklamy a účty odstranila, že dál vyvíjí detekční technologie.
Letité typické pokrytectví a alibismus, kdy je posuzování reklam ponechané na robotech/AI a běžně tak prochází věci, které by nikdy projít neměly. A naopak neškodnou a legální reklamu tento systém opakovaně zamítá.
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Meta také klasicky odmítla tvrzení, že by podobné reklamy vědomě cílila nebo že by bezpečnost dětí vědomě podřizovala příjmům. Jenže když víme, že roky zkušeností s nahlašováním vedou jen výjimečně k zásahu, těžko se neuvažuje právě nad tím, že „peníze především a řešit, až když je to nevyhnutelné“.
Pro kontext je vhodné dodat, že v prvním čtvrtletí 2026 měla Meta tržby 56,3 miliardy dolarů, z toho 55 miliard dolarů tvořila reklama. Prakticky celý byznys firmy.
Zásadní problém
U běžného uživatelského obsahu může platforma tvrdit, že denně zpracovává obrovské množství příspěvků a část škodlivého obsahu unikne.
Reklama je ale placený obsah, který má projít schválením. Platforma zná inzerenta alespoň na úrovni reklamního účtu, zná cílení, rozpočet, text, vizuál, cílový odkaz a výkon. Pokud takový systém propustí reklamy s odkazy na materiály sexuálního zneužívání dětí, jde o selhání.
Instagram nebo Facebook samozřejmě zpravidla není hostitelem konečného nelegálního materiálu. Jen přivede člověka ke kliknutí, potom ho pošle na Telegram, WhatsApp, falešný investiční web nebo jiný kanál.
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Stejný model, který známe z investičních podvodů. Reklama na sociální síti vzbudí důvěru, často zneužije známou tvář nebo falešné médium a samotná krádež peněz se odehraje jinde. Česká policie například opakovaně varuje před falešnými kryptoreklamami, které po kliknutí vedou na podvodné stránky se zneužitými fotografiemi a smyšlenými rozhovory.
Peníze na prvním místě
Něco takového prostě není konspirace, ale popis motivací. Z dostupných zdrojů neplyne, že by Meta chtěla vydělávat konkrétně na indických reklamách odkazujících na materiály sexuálního zneužívání dětí. To by bylo jiné a mnohem závažnější tvrzení.
Plyne z toho ale něco jiného. Reklamní systémy velkých platforem mají dlouhodobě problém s tím, že škodlivá reklama přináší příjem okamžitě, zatímco potírání stojí peníze, snižuje počet reklam, odrazuje inzerenty a může poškodit růst.
Jestli to chcete vidět ještě trochu jinak, tak Reuters v roce 2025 na základě interních dokumentů napsal, že Meta interně odhadovala zhruba 10 procent tržeb za rok 2024 z reklam na podvody a zakázané zboží. Dokumenty Reuters mluvily také o 15 miliardách rizikových podvodných reklam denně a asi 7 miliardách dolarů ročně z jedné kategorie vysoce rizikových podvodných reklam.
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Meta to, samozřejmě, odmítla jako selektivní a zkreslený výklad a uvedla, že proti podvodům agresivně bojuje a v roce 2025 odstranila přes 134 milionů podvodných reklam.
Ještě ostřejší je další investigace Reuters k reklamám z Číny. Podle ní Meta interně počítala, že významná část čínského reklamního byznysu pochází z podvodů, nelegálního hazardu, pornografie a zakázaného obsahu. Včetně zásahu proti internímu týmu, který se snažil tento problém řešit.
Platforma vydělává na zobrazení, škodu nese uživatel, oběť nebo společnost, a skutečně tvrdé zásahy přicházejí často až ve chvíli, kdy hrozí skandál, regulace nebo pokuta.
Proč nahlašování často nefunguje
Nahlášení je pro uživatele psychologicky důležité, ale systémově slabé. Platformy dostávají obrovské množství hlášení, mnoho z nich je nekvalitních, špatně zařazených nebo zneužívaných. Proto se ve velké míře spoléhají na automatizaci.
Evropské spotřebitelské organizace nedávno testovaly nahlašování podezřelých reklam na velkých platformách a tvrdí, že Google, Meta a TikTok odstranily jen 27 procent z téměř 900 nahlášených podezřelých reklam, zatímco 52 procent hlášení bylo odmítnuto nebo ignorováno.
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V kontextu toho všeho je jasné, že uživatel nemá dostat obecnou odpověď, že „pravidla porušena nebyla“, pokud systém fakticky neposoudil cílovou stránku, kontext a povahu inzerenta. U nejzávažnějších kategorií má existovat zvláštní eskalační cesta a auditovatelný záznam, proč bylo hlášení zamítnuto.
Jenže něco takového je nereálné. Současné řešení platformám vyhovuje. Jednou za čas, když se něco dostane až do médií, se zatváří dotčeně. Ale většinu času na nepravostech tvrdě vydělávají.
Stejný vzorec u investičních a krypto podvodů
Podle studie Juniper Research pro Revolut, o níž psala Lupa, měla být v Česku každá sedmá reklama na sociálních sítích podvodná a platformy jako Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X nebo LinkedIn měly na takových reklamách v Česku vydělávat miliardy korun ročně.
Typický (nejen) český scénář známe: falešný článek se známým politikem, moderátorem nebo podnikatelem, slib „ochrany úspor“, „státní investiční příležitosti“ nebo „AI platformy“, pak přesměrování na formulář, telefonát údajného makléře a tlak na poslání peněz. Včetně hacknutí bankovních účtů a zmatených obětí pořizujících si půjčky a předávajících hotovost v igelitce někde mimo záběry bezpečnostních kamer.
Nutno dodat, že u materiálů sexuálního zneužívání dětí nejde jen o „nelegální obsah“ v abstraktním smyslu. Každé další šíření znovu poškozuje konkrétní oběť.
Ať tak či onak, neočekávejme, že by snad platformy změnily přístup. Současný stav jim vyhovuje a jakákoliv změna by znamenala jen další náklady a snížení příjmů.