TikTok v USA? Americký, nebo žádný! Proč ho chtějí zakázat a proč to pořád nejde

Zákon z roku 2024 nařizuje, aby TikTok v USA přešel pod nečínské vlastnictví, nebo bude zakázán. Nejvyšší soud zákon potvrdil, prezident Donald Trump několikrát posunul datum vymáhání. Cílem bylo vytvořit rámec dohody, ale na pozadí je i snaha využít vše v rámci americko-čínských obchodních válek.
Bílý dům aktuálně tvrdí, že rámec dohody počítá s americkou kontrolou algoritmu, šest ze sedmi míst v dozorčí radě pro Američany a správou dat u Oracle. Čína ale nic takového nepotvrdila.
Proč USA tlačí na prodej
TikTok byl již dříve označen za bezpečnostní hrozbu a součástí je obava, že může ovlivňovat to, co lidé vidí a tím zasahovat do dění v USA. Nejen šířit státní (čínskou) propagandu, ale také umlčovat či manipulovat témata a veřejné mínění v USA.
Vedlejší obavy byly a jsou i z toho, že TikTok shromažďuje o Američanech závratné množství dat a ta jsou k dispozici čínské vládě, sdíleny s třetími stranami. Bezpečnostní hrozbou ale TikTok může být i tím, že je používán skoro 170 miliony Američanů a nachází se v jejich telefonech. Kde je využitelný i zneužitelný pro cokoliv, co jeho provozovatel chce.
Právě 170 milionů uživatelů je problém. V lednu 2025 TikTok v USA na čas „zhasl“ a zmizel z obchodů s aplikacemi. Po zhruba 26 dnech se 13. února 2025 vrátil poté, co prezident odložil vymáhání zákona a Apple s Googlem dostaly ujištění, že nebudou za jeho distribuci sankcionováni. Dopad na tvůrce i inzerenty byl okamžitý.
Proto chce Bílý dům převzít kontrolu. TikTok bude fungovat, ale pod americkým dohledem a na americké infrastruktuře.
Proč „americký TikTok“ nejde
Dobrá myšlenka, kterou ale komplikuje řada problémů. Tím prvním je otázka algoritmu, kde čínské exportní předpisy brání vývozu/licenci klíčového doporučujícího softwaru bez vládního souhlasu. Prodej bez algoritmu = jiná služba. TikTok přitom právě algoritmem je unikátní, až tak, že se něco podobného snaží Mark Zuckerberg napodobit už několik let. Neúspěšně.
Problém je i se samotným kódem, software pohánějícím TikTok. Vývoj, trénink modelů i aktualizace jsou provázané. „Udělat fork (verzi) pro USA“ není jednorázové, ale trvalý paralelní provoz.
Jak v případě algoritmu, tak kód je navíc otázka, zda to, co by dostalo USA k revizím, bude skutečně totéž, na čem pak TikTok poběží. S ohledem na rozsah, komplexnost i zapojení umělých inteligencí je nereálné, že by někdo (například Oracle) byl reálně schopen kód i algoritmus ověřovat, natož dál vyvíjet.
Peking pochopitelně nechce pustit „rodinné zlato“ (algoritmus); Washington nechce „prázdnou skořápku“. Proto roky trvají tahanice o licenci, dohled a vlastnictví.
Je horší než Facebook, nebo X?
Na úrovni sběru dat je TikTok srovnatelný s ostatními velkými platformami; v některých aspektech není horší. Rozdíl je geopolitika, ne technika. Meta, X i TikTok byly navíc opakovaně přistiženy při podvádění, snahách obcházet pravidla v telefonech, agresivním využívání údajů o uživatelích.
Právní prostředí v USA se navíc posunulo a změnila se tak i ochota respektovat pravidla, která například vyžaduje Evropská unie. Ta dlouhodobě tlačí na ochranu soukromí uživatelů. USA pod vedením Trumpa změnilo i postoj k dezinformacím. Špatným směrem, samozřejmě.
Jakkoliv tak dříve platilo, že hlavní problém čínských aplikací je nevymahatelnost práva, dnes totéž platí o aplikacích z USA.
Na TikToku je zajímavé to, že má v USA více uživatelů než jeho největší konkurent, tedy Meta Marka Zuckerberga. V srpnu 2025 měl podle Similarwebu TikTok 183 milionů aktivních uživatelů v USA na iOS a Androidu, zatímco Instagram měl 169 milionů, Facebook 157 milionů, Pinterest 100 milionů a Snapchat 70 milionů.
Co z toho plyne pro uživatele
Podepíše se dohoda a USA převezmou řízení algoritmu, data budou v USA u Oracle, v TikToku jako firmě vznikne většinový americký podíl. TikTok v USA bude teoreticky fungovat dál, ale pod novým dohledem. Nutno dodat, že tak jednoduché to nebude a „přesun“ softwaru, dat, algoritmů, umělých inteligencí může trvat měsíce a narazit na řadu komplikací.
Pokud dohoda zkrachuje, platí zákon „prodej, nebo zákaz“ a hrozí vypnutí či zmizení z obchodů s aplikacemi (ByteDance v minulosti naznačil, že by raději odešel a už k tomu ostatně na několik dní došlo).
Trump může takřka donekonečna poskytovat další odklady. Zastavit by ho mohl jedině soud, protože se už opakovaně hovořilo o tom, že to, co dělá, není zákonné.