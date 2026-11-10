Jak jsem kvůli Macinkovi přišla o masáže aneb Co říkáš na tu svoloč?

Prý jsem naznačila, že poslanci Ferimu, který byl odsouzen za znásilnění na hranici dobrovolnosti, by asi stačilo kriminálu míň. A taky filozofuju o pedofilii, když říkám, že sklony automaticky neznamenají zločinnost a připomínám, že dřív se trestala i homosexualita.
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Lidi nemají nejednoznačné postoje rádi. Letos v létě jsem silně pohoršila jednu známou. Občas mi napravuje záda, ale tentokrát přišla Jarka jenom na kafe, že má cestu kolem našeho dvorka. Vedly jsme řeči o počasí, o bydlení a o užitečnosti cvičení, když z ničeho nic vypálila otázku: „Co říkáš na tu svoloč?“ Chvíli jsem nevěděla, koho myslí. Myslela aktuální vládní kabinet, zejména pak ministra Macinku.
Mám určitou slabost pro otloukánky, tak jsem pocítila potřebu se Macinky zastat. „Zatím mě ničím nepopudil. A občas musím jeho vyjádření dokonce ocenit,“ odpověděla jsem s tím, že v nejhorším můžeme diskutovat i o politice. Žádná diskuse se však nekonala. Milá Jarka se jen ujistila, že neslyšela špatně, načež se zvedla a zamířila k brance, kterou před chvílí přišla, přičemž si mumlala něco o Putinovi. Asi že bych se mohla nakonec zastávat i jeho.
Na nějakou masáž zad můžu zapomenout. Přitom by se teď na podzim docela hodila. Jarka zná pár užitečných hmatů a má i nahřívací lampu, co vás krásně uvolní. Vlastně by se s ní při tom uvolňování dalo i příjemně klábosit. Máme toho hodně společného. Pamatujeme si stejné věci, smějeme se stejným věcem, oceňujeme podobné věci, vlastně patříme do stejné bubliny. Akorát že já mám ve zvyku z ní občas vykukovat, nebo dokonce odbíhat.
Když mi Facebook svými chytrými algoritmy dlouho nabízí jen jeden názor (protože moc dobře poznal, že ten se mi líbil), začínám být netrpělivá a schválně klikám na bublinu s opačnými postoji. Abych nahlédla. Většinou to bývá zajímavé, někdy i obohacující. Zároveň ovšem koukám, abych se zase vrátila ke svým.
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I teď koukám. Jen si nejsem jistá, jestli to půjde. Pokud Jarka rozkecá, že jsem se zastala Macinky, nejspíš mě exkomunikují. Protože většina mé bubliny považuje Motoristy za zloduchy a odpadlíky zatracuje navždy.
P. S. Ještě k tomu otloukánkovi, aby nedošlo k omylu. Otloukánek v politice není totéž jako otloukánek v páté nebo sedmé třídě základní školy. Na úspěšného otloukánka v politice se musíte vypracovat a bezpochyby je k tomu potřeba vedle nějakého druhu nadání i pevných nervů. Třeba takový Andrej Babiš je asi měl, když to už dvakrát dotáhl na premiéra. Teď si může trochu odfrknout, protože peška má Macinka.