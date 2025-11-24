Brouci pod kamenem. O špíně na sociálních sítích

Ondřej Neff
Poslední slovo   20:00
Zaznamenal jsem rozruch na síti X, dál tomu budu říkat Twitter: přejmenování na „X“ byl jeden z méně chytrých nápadů Elona Muska. Při četnosti jeho nápadů s převahou těch dobrých nezbývá, než mu úlet odpustit. V uživatelském profilu přibylo tlačítko „O tomto účtu“. Zobrazovalo zemi či region, odkud se účet skutečně přihlašuje, počet změn uživatelského jména, datum založení profilu i místo, kde byla aplikace poprvé nainstalována.

Ondřej Neff | foto: Lidovky.cz

Poprask nastal proto, že se ukázala skutečná identita mnohých profilů údajně z Pásma Gaza. Takže Palestinec ukrytý pod sutinami v Gaze vypráví o svém utrpení z Indonésie. Otec šesti dětí se o ně stará v uprchlickém táboře, až na to, že žije v Bangladéši. Jiný takový mučedník je v Rusku. A tak dále, pokud vás to zajímá, je snadné si stopy rozruchu dohledat.

Postupně vymizí. Tlačítko bylo odstraněno, oficiálně kvůli ochraně soukromí.

Je to malá epizoda z hybridní války. Nepoučitelný naivka si může myslet, že to „otevře lidem oči“. Když jim neotevřel oči skandál kolem BBC, kdy se ukázalo, že etalon seriózní žurnalistiky je ovládaný islamistickou lobby a volně šíří antisemitismus, drobná patálie na Twitteru (nedonutíte mě psát „X“) nesehraje žádnou roli. Zapomene se na ni: už teď o ní prakticky nikdo neví.

Vždyť celý příběh odstartovaný osudným 7. říjnem je nejobludnější vlivová operace soudobých dějin. Islamisté zorganizují masovou vraždu a s bezpečnou jistotou počítají s odvetou Izraele a reakcí světové liberální levice. S cynismem této akce se nedá srovnávat nic, co v dějinách hnusu zanechali nacisté a komunisté.

Bilion dolarů pro Muska. Máme vůbec představu, k čemu ta suma je a co obnáší?

Obrana není žádná. Počítá se s tím, že se předkládá věření v to, čemu lidé jsou dychtivě připraveni věřit. Racionální argumenty nic neplatí. Primární je ochota věřit. Profesionální i amatérské výrobny lži jen dodávají materiál.

Protože sám jsem na internetu už třicet let aktivní, epizoda mě zajímá z profesního hlediska. Posaďte se dědečkovi na kolena, bude vám vyprávět pohádku.

Kdysi dávno, když se internet teprve počurával a ani se tak nejmenoval, chytří varovali, že anonymita je nebezpečná. Hned se ozval křik, že identifikace je zásah do soukromí a citoval se Orwell a Velký bratr. Nikdy jsem s tím nesouzněl.

Komu záleží na tom, aby devianti (v lepším případě) a zločinci (jako v citovaném případě falešných palestinských účtů) mohli volně šířit zlo? Nejde přece o žádné orwellovské špehování. Proč systém umožňuje poťouchlost?

Wikipedie má konkurenci. Muskova Grokipedie bude coby dílo AI mj. „hledat pravdu“

Sociální sítě mají špatnou pověst. Že se tam projevuje špína a kdesi cosi. Ano, projevuje, ovšem ta skutečná špína je zakamuflovaná, anonymizovaná. Nikdy nepochopím, proč je snaha umožňovat zákeřné šíření lží pokládána za cosi pozitivního.

Být Musk, tak na Twitteru to tlačítko O tomto účtu nechám. Ale nejsem Musk a brouci pod kamenem byli odhaleni jen na krátkou dobu.

