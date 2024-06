KOHOUT: Proč nedokážeme uzbrojit chudší Rusko? Největším nepřítelem Západu je sociální stát

Názor

Americká poradenská společnost Bain & Company vypočítala, že ruské továrny by měly v roce 2024 vyrobit nebo renovovat přibližně 4,5 milionu dělostřeleckých nábojů. To je podstatně více než 1,3 milionu nábojů, které by měly vyrobit Spojené státy a evropské země.