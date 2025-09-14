Co nejvíc pálí Čechy? Průzkumy ukazují, že u voleb rozhoduje domácí každodennost

Když je doplníme o další šetření jiných médií, mozaika poptávky voličů je celostní, jednotlivé části do sebe zapadají. Víme tak, že předvolební kampaň sledují tři čtvrtiny obyvatel. Zbývající počet odpovídajících je zhruba roven skupině, která k volbám nechodí. Zatím ale vše nasvědčuje vysoké účasti, jak se na demokratické, svobodné a volné volby patří.
V tomto ohledu ovšem platí dva základní axiomy. Každý občan má právo k volbám jít i nejít a volit si, koho chce. Za druhé, volit menší zlo je také zlo, pozitivní motivace, tedy volit pro něco, a ne proti něčemu, potěší duši jistě více než pozdější rvaní si vlasů kvůli hlasu pro – z pohledu voliče – méně špatné. Tři čtvrtiny lidí chce spíše kampaň věcnou, řešící konkrétní problémy lidí, skýtající návrhy řešení, jen čtvrtině se líbí hraní na city, emoce, strašení druhými.
Podle průzkumů také vyšlo, že nejvíce občany pálí domácí každodennost. Na prvních místech z hlediska priorit se umístily otázky sociální, dlouhé čekací lhůty ve zdravotnictví, obecná drahota, školství a jeho nedostatky. Pokud by měli lidé možnost přidávat a přerozdělovat státní rozpočet (financovaný námi z našich daní), dali by na důchody, zdravotní pojištění státních pojištěnců, splátky dluhů a investovali do budoucna prostřednictvím vědy a výzkumu.
Pikantní je reakce vůči plánu vlády na zbrojení/obranu (otázka zněla „výdaje na obranu“) – 24 procent lidí považuje dané peníze za zbytečné výdaje, které mají jít jinam, 31 procent by je zachovalo ve výši dvou procent (tento názor v časové řadě od letošního ledna zastává stále více lidí). Zvýšit na 3 procenta HDP chce jen 16 procent dotázaných, na 5 procent HDP jen 9 procent (v součtu v časové řadě propad o osm procent dotázaných).
Důvěra, že každý může uplatnit svůj názor se hodnotou 37 procent propadnula k době Nečasovy vlády završující řadu afér tehdy mocných. Podle 55 procent lidí se naše země vyvíjí špatným směrem, podle 27 procent občanů nesměřuje nikam. Nálada je srovnatelná s dobou hlubokého covidu se zastavenou ekonomikou a lidmi zamčenými doma se svými obavami a – v lepším případě milovanými – bližními.
Podle nejvíce respondentů může za nesprávné směřování vláda Petra Fialy (35 procent), ANO a Andrej Babiš v politice za nesprávné směřování mohou podle 10 procent dotázaných. Vzhledem k tomu, že kampaň se odehrává kolem důrazu na domácí témata (hlavně opozice – ANO, SPD, Stačilo!, Motoristé sobě i Přísaha) versus důraz na zahraniční témata (koalice SPOLU) a něco mezitím (STAN a Piráti), není bez zajímavosti fakt, že orientace České republiky by podle 52 procent dotázaných neměla být ani Východ, ani Západ, ale „někde mezi“.¨
Zakončeme posledním průzkumem, který uveřejnil Český rozhlas. Nejvíce lidí chce za předsedu vlády Andreje Babiše (44 procent), následují odpovědi „někdo jiný“ a „někdo jiný z ANO“ – 35 a 35 procent. Vít Rakušan nasbíral 25 procent. Kdo na pátém místě čeká Petra Fialu, mýlí se. Tam vévodí odpověď „někdo jiný z koalice Spolu“. Následuje Tomio Okamura, pak teprve Petr Fiala, jen o dvě procenta méně než „nejlepší premiér“ Fiala má Kateřina Konečná. Peleton podle očekávání na poslední místech uzavírají pánové Hřib a Macinka.
Obliba se rozložila i podle podporovatelů stran, hnutí a koalic - dokonce i 78 procent voličů koalice Spolu chce za předsedu vlády někoho jiného než Petra Fialu. Pokud si výše zmíněná data dáme do celku a provedeme patřičnou analýzu, zní kardinální otázka následovně. Jsou lidé tak nevděční, že neocení moudré vedení profesora politologie Fialy a jeho dobu pětikoalice nebo jen vystavují vysvědčení dle zásluh a schopností? Sází koalice Spolu správně na věčné strašení opozicí a Východem (opatrně i Západem v podobě USA) nebo by raději měla uvést, jaké výsledky doručila lidem, které nejvíce trápí sociální otázky, důchody, zdravotnictví, školství, věda a výzkum? Jsou takové výsledky?
Sociologické průzkumy a trendy jen potvrdily, co stejně víme – v naší zemi to jde od desíti k pěti a věčné odvádění pozornosti a nálepkování odpůrců jen způsobuje alergickou reakci. U voleb rozhoduje naše každodennost. Pro smutné veselí je možné si pustit slovenskou kapelu Horkýže Slíže, jež pěje „Pokazili jsme, co se dalo, to co stojí chleba, stálo pět chlebů“. Zde douška – v originále je slovo, které zde nemožno ani při ctění autorské licence citovat.