Nejlepší práce na světě je dělat kněze. Ukázal to velký statistický výzkum

Do redakce jsem dřív chodíval víc než dnes. Když jsem psal pro časopis Týden, byl jsem u svého počítače v otevřené kanceláři skoro každý pracovní den. No dobře. Možná čtyři dny v týdnu.

Tím pádem jsem byl v častějším kontaktu s kolegy než v současnosti. Momentálně totiž píšu většinou z domova. Z doby, kdy jsem se vyskytoval v redakci, si pamatuji třeba na jednoho chlapíka ze zahraničního oddělení. Prakticky neustále si pochvaloval, jak ho novinářská práce baví.

Podle průzkumu jsou na tom však pošťáci z hlediska životní spokojenosti úplně nejhůř. Z pohledu spokojenosti s prací jsou na 248. místě.

„Čtu si, co mě zajímá, a pak o tom píšu,“ říkával. „Nechápu, že mi za to dávají peníze. Dělal bych to i zadarmo.“