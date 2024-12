Komentář

Může se hrad jmenovat Houska? Jistě, každý, kdo jezdí do Máchova kraje, hrad Houska zná. Je to tradiční název. Ale kdyby měli puritáni a byrokrati tu moc, mohli by ho zpochybnit. Vždyť houska je z definice pletené pečivo z pšeničné mouky. Říká-li se tak hradu, jen se tím blbnou lidem hlavy, zněl by jejich argument. Proto prosadíme vyhlášku, která v tom udělá jasno.