Solidarita a rituál. Slibujme Ukrajině jen to, za co můžeme ručit

Názor

Jeden by řekl, že solidarita s Ukrajinou překonává vše, co by si ještě loni dokázal představit. Jak u nás, tak v celé Evropě. Spatří-li na tramvaji ukrajinské vlaječky, poslouchá-li rázný projev prezidenta Zemana, sleduje-li masové solidární akce na Václavském náměstí, všímá-li si změny v politice Německa a úsilí o pomoc v celé EU, řekne si, že je to skvělé.