Solidární s Berlínem. V apelu na úsporu plynu jsme na jedné lodi

Německo závisí na Rusku a jeho plynu. Proto je pro něj důležité, aby plynem šetřila celá EU. Aby spotřeba pro tuto zimu klesla o 15 procent a mohla to vymáhat Evropská komise. Ale to pokládají za příliš přísné státy, jež na ruském plynu závislé nejsou (Španělsko, Itálie, Irsko). Mají se k závazku úspor připojit ze solidarity, či naopak říkat, že Německo si svou závislost vypěstovalo samo? I kvůli zelené transformaci a „vystoupení z atomu“? Po úterku to vypadá tak, že převážila solidarita, byť oslabená řadou výjimek. Ale tak už to v EU chodí.