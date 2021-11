Jmenný seznam členů vlády už ale míní její šéf Petr Fiala (ODS) zveřejnit až poté, co s ní seznámí hlavu státu. Pan prezident nám zaplaťpánbůh ožil, a jak bylo jeho zvykem i minule, dá se předpokládat, že se do složení příští vlády opět iniciativně vloží. Nicméně snad to tentokrát dopadne pro nás lépe než před 401 lety na Bílé hoře, kdy česká věc potupně prohrála. Nebo že by to snad byl žertík páně prezidentova mimořádně vysokého IQ?