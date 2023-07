Podvodníkům přitom naletěli i vzdělaní lidé. Proč? Důvodů je několik.

Prvním je víra, že když se podařila skvělá rychlá investice někomu jinému, tak proč by to nešlo zopakovat. Zvláště když to zopakování úspěšní správci investic nabízí. Jenže už to je podezřelé. Na burzách se sice dá slušně vydělat, ale obvykle jde o dlouhodobé investice.