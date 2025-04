(Ne)ostře sledovaný Dozimetr: proč se soudci bojí soudit?

Ne že by se soudci báli soudit kauzu Dozimetr proto, že by snad byli přáteli obžalovaných. Ale prý kvůli mediálnímu tlaku. Kvůli tomu, že o případu každý píše, mluví a spekuluje. A že se pak soudci cítí nesví. Soud má být nezávislý, ale zjevně už i nezávislost se dá vystrašit titulkem na internetu.

Aby bylo jasno – máme tu neobvyklou kauzu, která se táhne od roku 2022. Tři roky. A pořád nebylo ani první hlavní líčení. Dozimetr je kolos, metastáza korupční nákazy, která prorostla celým hnutím STAN. Figurky, peníze, zakázky, ovlivňování rozhodnutí. Zní to jako námět na politický thriller, jenže my ho zde žijeme.

A co je nejhorší? Že kolem této kauzy už visí i stín smrti. Ne jeden, hned pět mrtvých. Poradce Petra Hlubučka sražený autem, podnikatel Martin Horák, který vypadl z balkonu v Dubaji... Náhody? Možná. Možná také ne. To už se nedozvíme. O to důležitější je, aby se případ konečně dostal k soudu a věci se začaly vyjasňovat. Ne aby se soudci třásli jako osiky pokaždé, když o případu vyjde článek.

Pokud se soudci bojí veřejnosti, médií, nebo dokonce výsledku svého rozhodnutí, pak máme velký problém. Protože tohle je přesně ten typ kauzy, kdy má justice ukázat, že je pevná, nestranná a nezávislá. Ne jako želé na dortu, které se rozklepe, jen se na něj někdo podívá. Ministr Blažek říká, že má svázané ruce. Možná ano, zákonem. Ale jako člověk, který má vést resort spravedlnosti, má zatraceně hlasitý megafon. Mohl a měl by důrazněji burcovat, volat po odpovědnosti, klást otázky. Ne se pasivně dívat, jak se celá věc rozplývá v bezčasí.

Mám důvodné podezření, že Dozimetr do značné míry ukázal, co STAN skutečně je – skořápka plná vlivových hráčů, kde Michal Redl tahal za nitky a ostatní poslušně tančili. Čím dřív se kauza dostane k soudu, tím dřív se veřejnost dozví pravdu. A tím dřív se snad začne dít aspoň nějaká spravedlnost. Ale pokud se soudci bojí soudit a politici se bojí konat, pak se Dozimetr může stát symbolem selhání.