Za mikinu podmínku. Smí se veřejně souhlasit s ruskou imperiální expanzí?

V pondělí byl tentýž Pavel Křivka odsouzen k dvouleté „podmínce“ za to, že loni v dubnu chodil po pardubické Třídě míru v mikině s velikým bílým písmenem Z na hrudi a nápisem Za vítězství, v ruštině. Dle obžaloby tím vyjadřoval podporu ozbrojeného útoku Ruska na Ukrajinu a veřejně tak schvaloval zločin proti míru. Tím se provinil popíráním, zpochybňováním, schvalováním a ospravedlňováním genocidy.
Státní zástupkyně Adéla Rosůlek je přesvědčená, že mikinu nosil jako „oděv válečného štváče“. Pokoušel se tak prý iniciovat nenávist vůči Ukrajině a Ukrajincům. Podle předložených důkazů ve formě textů v novinách a na internetových webech Křivka v minulosti tvrdil, že Ukrajina je nacionalistická a že zánik státu by byl pro jeho obyvatele tím nejlepším. Podobně dřív obhajoval anexi Krymu Ruskem nebo tvrdil, že Tibet vždy patřil Číně.
Zavřeme i pravicové atlantické jestřáby?
Tyhle postoje jsou opravdu velmi prapodivné a většině z nás se hnusí, nicméně když už někdo, kdo si dělal legraci ze sovětského impéria, až za to šel do vězení, na stará kolena dospěje k podpoře imperiální politiky Ruska a Číny, je to stále jen jeho názor. A za názor se nemá chodit do vězení. Ten člověk si „jen“ něco myslí a říká, nevyvíjí žádnou aktivitu, neorganizuje politickou stranu, neposílá nikam zbraně či peníze, ba ani nevyrábí letáky a nezakládá ilegální síť.
Soudce Robert Vršanský se na to dívá jinak: „Koupit si tu mikinu není trestné a není mu to ani kladeno za vinu. Ale za vinu je mu kladeno to, co s tou mikinou dělá.“ Podle Vršanského je Křivka inteligentní člověk, velmi dobře ví, co dělá, a v problematice se orientuje. Jeho úmyslem bylo s pomocí tohoto oděvu veřejně schvalovat zločin agrese proti míru.
Z rozsudku plynou zajímavé konsekvence, naše justice vytáhla na provokatéra opravdu těžký kalibr schvalování zločinu proti míru. Kdyby Pavel Křivka kolemjdoucí veřejnost nabádal k tomu, aby se chopili zbraní a šli bojovat proti Ukrajině, jaký by jej čekal trest?
Potíž je též v tom, že zločinem proti míru byla i americká invaze do Iráku v roce 2003, alespoň podle generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. Je tedy možné, při troše soudcovsko-prokurátorské škodolibosti, zavřít leckterého pravicového atlantického jestřába mezi našimi politiky. Také je jen otázkou času, než někdo půjde před soud za popírání genocidy v Gaze, protože leckdo si myslí, že Izrael se jí dopouští. Zkrátka tohle je velice tenký právnický led.
Říkat si cokoliv. Ale jen doma
Vraťme se však k tuzemské svobodě slova dle výkladu pardubického soudu. Imperiální politiku Ruska tedy může schvalovat každý, i mikinu si prý může koupit každý, jen to nesmí říkat nahlas a nesmí mikinu nosit na veřejnosti? Pokud je to takhle, pak zas tak vzdáleni od časů před rokem 1989 nejsme, tehdy jsme si doma také mohli svobodně říkat, co jsme chtěli, ale veřejně se mohlo bez postihu říkat jen něco.
Nestrašme se ale zbytečně návratem totality, rozsudek není pravomocný a jeví se jako pravděpodobné, že soud vyšší instance tento lapsus opraví. Zajímavé je, jak naše justiční orgány, které by měly spíš mírnit emoce a kauzy usazovat „na zem“, naopak rozpoutávají hysterii. Jestli totiž za pitomá vyjádření na sociálních sítích v kombinaci s provokativním kusem garderoby hrozí podmínka, pak by mohly být rázem v podmínce řádově minimálně desetitisíce spolubližních. Možná v tomto rozsudku někdo vidí ráj právního státu a spravedlnosti, ale jeden si spíš říká, že směřujeme od liberální demokracie k hysterií velmi omezené, či – jak říká diktátor Putin – řízené demokracii.