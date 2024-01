Oběti soud nezajímají. Otázkou je, jak dlouho si to oběti i společnost nechají líbit

Případ je vyřízen, soud i vyšetřovatelé si mohli udělat čárku. Život oběti vedle notorického násilníka ani názor matky oběti soudce vůbec nezohlednil.

Leckdo řekne, že je to exces, že se to nestává. Ale stává a dost často. Soudci se spoléhají na soudní znalce, kteří jsou přetížení a špatně placení, ale také jsou to mnohdy cyničtí rutinéři, bez citu a svědomí.

Že demonstrace proti soudnímu verdiktu je útokem na justici? Aťsi, pokud justice nefunguje, máme právo se ozvat, máme právo poukazovat na to, že soudci jsou za verdikty zjevně nespravedlivé a navíc škodlivé trestáni jen výjimečně, soudní znalci téměř nikdy.

Dokdy se budou soudci schovávat za soudní znalce? Netušíme, víme však, že znalci z oboru psychověd selhávají velmi často a nikoho to netrápí, natož aby se postupy změnily. Bohorovnost justičních orgánů je pohodlná a dobře placená. Otázkou je, jak dlouho si to oběti i společnost nechají líbit.