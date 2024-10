Vyhlásí ministr spravedlnosti válku Ústavnímu soudu? Platy soudců jsou prakticky nedotknutelné

Odpověď ministra Blažka který usuzuje, že když se soudci krajského soudu sníží plat ze 185 tisíc korun měsíčně na 170, nepovažuje to za porušení soudcovské nezávislosti je vlastně vyhlášením války. Takovou rétoriku si nelze vykládat jinak než jako přímou konfrontaci, kterou vláda nemůže nikdy vyhrát, neboť názor brněnských justičních suverénů je definitivní a vláda jej musí respektovat.

Jedině snad, že by chtěl ministr spravedlnosti nejprve učinit pokus, který veřejnost přesvědčí o hamižnosti soudců a následně přepracovat způsob výpočtu jejich platu a samozřejmě by takový návrh musel ještě prosadit v parlamentu. Téma je populární a pan Blažek jeho prosazováním své straně rozhodně neuškodí.

Je to zajímavé jednak z pohledu, že vláda může být dosud s verdikty Ústavního soudu spokojena, neboť v případě bleskového krácení valorizací důchodu ji Ústavní soud plně podpořil a přitom popřel sám sebe a své minulé nálezy. Konstantním předmětem sporu jsou platy soudců, které považuje Ústavní soud za svaté a odmítá připustit jejich zmrazení.

Než se spustí hlasitý nářek na téma útoku exekutivy na nezávislou justici, zkusme to brát věcně. Ministr kritizuje odměňování soudců a nemožnost s jejich platy hýbat. To je legitimní a koneckonců je-li v téhle zemi suverénem parlament vzešlý z vůle voličů, měl by být oprávněn rozhodovat i o odměnách v justici.

Úvaha čistě akademická

Pokud upřeme voleným zástupcům tuto pravomoc, budujeme opravdovou soudcokracii. Vytváříme kastu nedotknutelných a doživotně zajištěných jedinců, kteří mají tendenci budovat rodinné klany jako dědičné soudcovské pašalíky. Zní to zle, ale je to tak.

Možná pan Blažek, jako zoon politicon poslal soudcům vzkaz. Když nám tuhle úpravu hodíte na hlavu, přepracujeme celý mechanismus výpočtu platů soudců. Uvědomí-li si soudci, jaká panuje mezi voliči nálada, že je před volbami, ve kterých posílí strany, kterým se trochu nepřesně říká populistické, tak je jasné, že by pro soudce nějaký kompromis a dohoda se současnou vládou byly lepší, než sledovat, jak příští sněmovna za potlesku ulice soudce oholí na platech.

Samozřejmě je tato úvaha čistě akademická a fiktivní, neboť máme jen a pouze ušlechtilé a ctnostné soudce a politiky, kteří by nějakého podobného jednání nebyli schopni. Proto se u nás politici i soudci těší veliké vážnosti a úctě, zvláště u chudého lidu.