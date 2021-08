Názor

Ústavní soud dal za pravdu českému startupu, který porazil globální leteckou společnost. Vyhrály inovace nad zkostnatělostí. Tak by se dalo číst rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu mezi e-shopem Kiwi.com a leteckou společností Ryanair. Otázkou ale je, co to znamená pro lidi kupující letenky.