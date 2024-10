Soudní úředníci, naučte se dát výpověď

Že jste žádné stávky nezaznamenali? Jistě že ne. Ony to totiž ve skutečnosti žádné stávky nebyly. Soudní úřednice i státní zástupci stávkovali stylem, že nešli do práce, seděli doma a sledovali telenovely. Nezlehčuji to. Reálně přesně tak totiž stávky vypadaly.

Zapisovatelky nepřišly do práce a zůstaly tři dny doma. A myslely, že se ministr spravedlnosti lekne a poběží rychle sehnat miliardy, aby jim mohl přidat. Dětská naivita! Takhle se přece nestávkuje.

Stávka musí být vidět, slyšet a musí být těm, proti nimž stávkujete, nepříjemná. To opravdu zapisovatelky nikdy neviděly stávky ve Francii? Jasně, nemají jít a převracet auta, zapalovat barikády a demolovat veřejný prostor, ale aby vůbec něčeho stávkující dosáhli, musí jít do ulic a křičet do kamer. Jak špatně na tom jsou, že mají platy, za které většina lidí už dvacet let nedělá a ze kterých by drtivá většina lidí nedokázala vyžít.

A to vážně: ještě před dvěma lety byl nástupní plat soudních zapisovatelek 18 tisíc hrubého, což není ani výše takzvané zaručené mzdy pro danou profesi, a běžně dnes zapisovatelky berou 25 tisíc. Vážně si někdo myslí, že za takovou nabídku (za stovku na hodinu) seženou soudy kvalitní lidi a udrží si ty šikovné? Vždyť víc už dostanou i studenti, kteří jdou přes léto točit zmrzlinu do stánku u silnice.

Je to nedůstojné a hrubě nespravedlivé, že soudní zapisovatelky mají o čtvrtinu menší plat než jiní úředníci ve státní správě, a ministr spravedlnosti se nemůže dva roky tvářit, že vyjednává, shání peníze a situaci „řeší“ jen právě díky tomu, že lidé neumějí stávkovat.

A neumějí stupňovat tlak alespoň jako doktoři, kteří, když jim ministr odmítal dát více peněz za přesčasy, dali jednoduše výpovědi a skálopevně drželi do poslední chvíle, kdy politici pochopili, že se jim skutečně zdravotní péče v nemocnicích zhroutí, když jim nevyhoví.

Kdyby soudní zapisovatelky udělaly to samé, musí vláda reagovat. Právě na nich záleží, jak rychle budou soudní rozhodnutí odsýpat, jak rychle budou hotová a podobně. Bez nich prostě soudnictví fungovat nebude. A jestli někdo nevidí, že tenhle natlakovaný papiňák už hezkou dobu píská, pak nezbývá, než aby bouchl.

Můžeme nesouhlasit třeba se stávkou lékařů za vyšší odměny za přesčasy, stávkou policistů za vyšší mzdy, stávkou zemědělců proti evropským příkazům, ale viditelná stávka, která někoho omezí, je jediná možnost protestu, kterým stávkující mohou něčeho dosáhnout.

Stávky, kdy prostě zůstanete doma a ukáže se, že se bez vás nic nezhroutilo, žádné problémy nenastaly, a není tak co řešit a hasit, prostě nikam nevedou a lidé tím nic nedokážou. Stejně jako nevybojovaly nic soudní zapisovatelky ani pražská státní zastupitelství.

Možnost mají jednu jedinou: sebrat se, hromadně podat výpověď a říci, že pokud se jim platy nezvednou, nestáhnou ji. Za peníze, za které dělají, si jinou práci najdou snadno. A ministr si snad uvědomí, že tenhle systém se opravdu dříve nebo později zhroutí.

Anebo narychlo sežene desítky jiných zapisovatelek, které budou ochotny za nízké peníze nastoupit? Jen si dovolím jej upozornit, že počítat s „mladými po škole“ rozhodně nemůže. On do práce rovnou po střední škole už snad nikdo nenastupuje a víc si vydělají za hodinu i na brigádách.