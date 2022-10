Názor

Když člověk slyší o 20. sjezdu komunistické strany, dýchne na něj moderní historie. Přece na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odhalil Chruščov zločiny Stalina. Mezitím uběhlo 66 let a Stalin v Rusku opět požívá úcty: to on zvětšil sféru vlivu Moskvy až k Labi a na Šumavu.